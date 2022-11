Trump recusou juntar-se ao Acordo de Christchurch. Biden adere dois anos depois

Os Estados Unidos juntaram-se ao chamado “Apelo de Christchurch”, que prevê o combate contra os conteúdos terroristas extremistas ‘online’, anunciou este sábado o Presidente Emmanuel Mácron.

Macron, numa conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, no Porto, disse que a administração liderada por Joe Biden comunicou esta intenção aos parceiros europeus esta manhã.

“Aproveito para me congratular com a decisão americana de se juntar a nós no quadro do Apelo de ChristChurch”, afirmou o Presidente francês.

Recorde-se que este Apelo surgiu em 2019, na sequência dos ataques a duas mesquitas na cidade neozelandesa de ChristChurch, nos quais morreram 51 muçulmanos.

O atentado foi feito por um atirador, que usou o Facebook para uma espécie de transmissão em direto.

O Apelo de Chrischurch – resulta do trabalho conjunto da primeira-ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, do Presidente Macron e das plataformas da internet como o Facebook, WhatsApp, Instagram e Google – que se comprometeram a combater "os conteúdos 'online' terroristas ou extremistas violentos.

Macron disse ainda que na próxima semana se vai realizar um novo encontro no âmbito deste Apelo, já subscrito por 52 países, 10 grandes empresas e plataformas mundiais da internet, no qual será levado à prática um “programa ambicioso” que permitirá ir mais longe no combate à difusão do discurso do ódio, nomeadamente trabalhando com algoritmos.

Em março passado, a União Europeia (UE) adotou um regulamento sobre a divulgação de conteúdos terroristas ‘online’ que permite a remoção rápida desses conteúdos e estabelece um instrumento comum para enfrentar ameaças.