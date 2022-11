Londres. Sadiq Khan foi reeleito 'mayor'

O autarca de Londres, Sadiq Khan, foi a votos nas eleições locais desta quinta-feira e foi reeleito como líder da capital britânica. A contagem final dos votos só foi divulgada ao início da noite de sábado e deu a vitória ao destacado militante do Partido Trabalhista.

Khan venceu o sufrágio por um total de 1.206.034 votos (55,2%), enquanto o candidato conservador, Shaun Bailey, ficou em segundo lugar com 977.601 (44,8%), de acordo com o jornal britânico "The Guardian".

O candidato conservador teve um excelente resultado, melhor do que o esperado, de acordo com o "The Guardian"

"Obrigada Londres. É uma enorme honra servir a cidade que eu amo nos próximos três anos", escreveu o trabalhista Sadiq Khan no twitter, este sábado, mal foram divulgados os resultados finais da votação.

Filhos de paquistaneses, Sadiq nasceu há 50 anos em Tooting, no Sul de Londres. O pai era motorista de autocarros.

Khan foi o primeiro muçulmano a ser eleito 'mayor' da capital britânica, depois de ter vencido as eleições de 2016. Foi advogado, deputado do Partido Trabalhista e ministro dos Transportes.

Europeísta convicto, defendeu a permanência do Reino Unido na União Europeia.

Ao longo do primeiro mandato esforçou-se por cumprir a promessa de ser o “mayor para todos os londrinos”.