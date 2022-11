Fundação Bill e Melinda Gates. Mais do que um divórcio

Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, tinha dificuldades em conciliar a vida profissional com a familiar. A sua mulher, Melinda, revelou-o em “The Moment of Lift”, livro publicado há dois anos. Descrevendo “os espinhos” do papel de “mãe e companheira de um génio”, expôs pormenores íntimos “para que outros possam identificar-se e perceber que há problemas em todos os casamentos”.

O casal anunciou, segunda-feira, o fim de uma relação de 27 anos. Sobre a divisão do património, avaliado em 130 mil milhões de dólares (108 mil milhões de euros), escasseiam detalhes na petição entregue num tribunal do estado de Washington. A inexistência de acordo pré-nupcial obriga a negocia­ções, cujo desfecho amigos comuns preveem que seja de mútuo acordo. Caso contrário, a justiça mediará a disputa a partir de abril de 2022.