"Bo", o cão português de Barack Obama, morreu de cancro

No dia em que o Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi distinguido com o Nobel da Paz, em outubro de 2009, Sasha, a filha mais nova, queria ser a primeira a dar-lhe a notícia: "Pai, pai, ganhaste o Nobel. Ainda por cima no dia de aniversário do 'Bo'". "Sim, e num fim-de-semana alargado", afirmou Malia, a mais velha.

"Nada como os mais novos para pôr as coisas em perspetiva", disse o então Presidente norte-americano, a quem a notícia fora revelada, em primeira mão, às seis da manhã, pelo secretário de imprensa, Robert Gibbs.

Doze anos depois, a vida de "Bo", o cão de água português que viveu na Casa Branca após ter sido adotado pela família do Presidente Obama, chegou ao fim. Bo perdeu a batalha contra o cancro.

"Hoje, a nossa família perdeu um verdadeiro amigo e companheiro leal. Por mais de uma década, 'Bo' foi uma presença constante e gentil nas nossas vidas - feliz por nos ver nos nossos dias bons, nos nossos dias maus e em todos os restantes dias", escreveu este sábado no twitter o ex-Presidente Barack Obama.

Michelle Obama fez um comunicado em que se despede de "Bo", lembrando a promessa que ela e o marido fizeram às filhas na campanha presidencial de 2008: "Como família, vamos ter muitas saudades de 'Bo'."

Bo tinha 13 anos. Teve uma longa e boa vida... de cão.