Yair Lapid, centrista, chamado a formar governo em Israel. Pode ser o fim da era Netanyahu? Pode, com viragem à direita

O Presidente israelita, Reuven Rivlin, chamou esta quarta-feira Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, para lhe entregar a responsabilidade de formar um Governo que consiga o apoio do Knesset (parlamento). Se não conseguir, o país arrisca-se a resvalar para as quintas eleições legislativas em menos de três anos.

Lapid, de 57 anos, conhecido jornalista oriundo de família ligada à política, pode ter oportunidade de pôr ponto final ao domínio de Benjamin Netanyahu na política de Israel: está há 12 anos no cargo de primeiro-ministro, mas conta 15 à frente dos destinos do país, somando um período nos anos 90.

Para afastar ‘Bibi’, Lapid precisa de obter o apoio do partido Yamina, de Naftali Bennett, conotado com a direita mais intransigente no que à questão árabe diz respeito. A rotatividade no cargo de primeiro-ministro (dois anos e meio cada um, numa legislatura de cinco) é opção, mas o acordo ainda não foi finalizado.

Terça-feira, Netanyahu foi obrigado a comunicar a Rivlin que não conseguira encontrar parceiros para uma coligação estável, apesar de o líder do pequeno partido árabe Ra’am lhe ter oferecido colaboração pela primeira vez.

“Parece-me claro que o deputado Yair Lapid está em condições de reunir um governo que consiga consenso no Knesset, mas ainda há muitas dificuldades pela frente”, disse o Presidente, numa intervenção transmitida na televisão. Lapid tem do seu lado, com a certeza possível nestes cenários, 56 deputados. Faltam cinco para a maioria. O Yamina tem sete, o Ra’am quatro.

Esta manhã, cinco dos seis deputados da formação árabe Lista Conjunta declararam apoio a Lapid, tal como a Nova Esperança (direita, cisão do Likud de Netanyahu). A coligação seria, então, formada pelo partido de Lapid, Yesh Atid (centro, 17 lugares), pelo Azul e Branco (centro-direita, 8), Yisrael Beiteinu (direita nacionalista secular, 7), Partido Trabalhista (centro-esquerda, 7), Nova Esperança (7), Lista Conjunta (5) e Meretz (esquerda, 5). Falta conhecer a posição do Ra’am e do Yamina, que, na conversa com o Presidente, não declararam apoio certo a Lapid.

abir sultan/getty images

Os caminhos para um Executivo de “qualquer pessoa menos Netanyahu” são sinuosos. Nas últimas semanas, quando se adensou a possibilidade de o primeiro-ministro não acrescentar aos 30 assentos do Likud os 31 necessários para governar, a proposta de Lapid partilhar o poder com Bennett, da direita mais dura de todo o espectro político de Israel se excluirmos os religiosos antiárabes, criou uma onda de desencanto entre os que tinham confiado no ex-jornalista para formar governo ao centro.

No jornal digital “Forward”, que publica opinião do centro-esquerda israelita na diáspora, o analista Abe Silberstein diz que entende a urgência dos israelitas em mudar, mas chama a atenção para a razão de ser de Bennett como político: impedir um processo de criação de dois estados. Deixa um alerta. “Embora desta vez ele possa ser controlado pelas forças de esquerda, o perigo deste plano é que pode dar vantagem a Bennett para poder concorrer sozinho numas próximas eleições, em que poderá ter ao seu lado as pessoas que, como ele, defenderam no passado ações extremistas para a resolução do conflito israelo-palestiniano. Esta plataforma vai ajudar Bennett a higienizar as suas posições, até há pouco consideradas na franja da direita”.

De qualquer forma, o Yamina, que se opõe à criação de um Estado palestiniano, não chega para Lapid cozinhar uma coligação. É preciso o partido islâmico Ra’am. Mesmo tratando-se de Israel, onde toda a gente se desentende mas as alianças incluem, não raro, inimigos figadais, não há certezas quanto à possibilidade de o Ra’am e Yamina conseguirem coexistir.

O líder do Ra’am, Mansour Abbas, é antes de mais um pragmático e, além de Bennett, o único que ainda não se comprometeu a auxilar um lado nem outro. Já ofendeu muitos árabes com a sua abertura para negociar com “qualquer pessoa que queira negociar”, como voltou a dizer à televisão pública Kan. “Se houver governo em Israel, Yamina e Ra’am terão de colocar-se do mesmo lado, independentemente das diferenças que tenham.”

Antes das eleições, Bennett pediu a Netanyahu que recusasse coligações com partidos arábes que, nos seus seus estatutos, estabelecessem uma relação entre sionismo e racism. Ora, é isso que diz o Ra’am. Mas a comunicação social israelita divulgou que, em caso de acordo com Lapid, nos primeiros dois anos e meio de legislatura o primeiro-ministro seria Bennett. Resta saber se a sua posição contra o Ra’am se mantém, face destas novas janelas que se abrem na sua carreira.

Se a Lista Conjunta ou o Ra’am vierem a integrar a coligação, será a primeira vez que tal acontece, apesar de 20% da população de Israel ser arábe.

jack guez/getty images

Lapid prometeu, segundo o canal 13, uma pasta importante a Ayelet Shaked, estrela do Yamina: Administração Interna e Segurança Pública. Mas esta política, ex-ministra da Justiça e conotada com uma ala ainda mais conservadora, tem sido pressionada a não se juntar a um governo que, além destas forças de direita, terá todas as da esquerda. Shaked procura, por sua vez, que Lapid fique com o seu antigo ministério, para poder prometer aos seus apoiantes que preservará os valores sionistas na lei.

Ora, se esta condição for aceite, o líder de um dos outros partidos da potencial coligação, o Nova Esperança (direita), Gideon Sa’ar terá de encontrar outro posto. Não é certo que esta condição lhe seja propícia. Daí desencadeia-se um dominó de promessas que terão de ser reavaliadas, o maior problema de Lapid nos próximos 28 dias (prazo para formar governo).

Quanto a Netanyahu, continua a ser julgado por suspeitas de fraude, quebra de confiança e suborno. O primeiro-ministro nega as acusações e tem acusado os jornalistas e o sistema judicial de “caça às bruxas” e de terem motivações políticas para tentarem calá-lo através dos tribunais.