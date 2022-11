O adeus à política de Pablo Iglesias. Esquerda elogia “papel fundamental”, direita celebra saída de cena como um “triunfo”

O líder do Podemos anunciou o abandono da vida política esta terça-feira, na sequência dos resultados das eleições na região de Madrid. Desde que fundou o partido em 2014, Pablo Iglesias sempre foi uma figura que polarizou opiniões, tendo agitado o xadrez político e redesenhado o equilíbrio de forças em Espanha. As reações ao anúncio da sua retirada não se fizeram esperar e chegaram de todos os quadrantes: a esquerda deixa-lhe rasgados elogios, enquanto a direita celebra a saída de cena como um triunfo.

O líder do Mais Madrid, Inigo Errejón, ideólogo que fez nascer o Podemos juntamente com Pablo Iglesias em janeiro de 2014, não deixou de destacar o trabalho de Iglesias, apesar de a relação pessoal e política entre os dois se ter desgastado ao longo do tempo. “Pablo Iglesias desempenhou um papel fundamental na política espanhola e uma mudança política em Espanha”, enalteceu o dirigente do partido de esquerda fundado em novembro de 2018.

Errejón denunciou também o assédio que o líder do Podemos sofreu ao longo dos anos em que esteve na política ativa: “Ele sofreu um assédio pessoal intolerável que deve parar imediatamente”. No discurso de despedida, Pablo Iglesias também frisou a mesma ideia: “Ser um bode expiatório limita o papel para melhorar a democracia do país”.

Há mais de um ano que, à porta de casa, Pablo Iglesias tinha a presença constante de radicais de extrema-direita e chegou mesmo a receber cartas com ameaças de morte durante a campanha eleitoral. A secretária-geral do Podemos Andaluzia, Martina Valverde, enfatizou essa perseguição: “O assédio, a comunicação social atacou-te, todos estavam contra ti. Obrigado por nunca desistires”. Também do Podemos, Isabel Serra, acrescentou: “Nunca te conseguiremos agradecer o suficiente tudo o que deste de ti para fazer este mundo melhor. Espero que sejas feliz e que continues por perto”.

Quem também não deixou de o elogiar publicamente foi Yolanda Díaz, a ministra do Trabalho e que sucedeu a Iglesias como vice-primeira-ministra. Na sua conta pessoal no Twitter, Díaz deixou uma mensagem, acompanhada de duas fotografias: “Pablo, já se passaram muitos anos desde que te disse que tu estavas a mudar a história deste país. Tem sido e é um orgulho estar ao teu lado. Obrigado, meu amigo. Adoro-te”.

Por parte da Esquerda Unida, o líder Alberto Garzón afirmou que “Espanha é hoje um país melhor graças a Pablo Iglesias”.

“Iglesias já é passado na política espanhola. Há muito que celebrar”

À direita, o PP e o Vox também não tardaram a reagir ao anúncio de Pablo Iglesias. O alcaide de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sublinhou as “duas boas notícias para Espanha num só dia”, referindo-se à vitória da candidata do PP, Isabel Díaz Ayuso, e também porque, defende, “Iglesias já é passado na política espanhola”. É por isso que, considera, há “muito que celebrar”.

Por parte do Vox, Iván Espinosa de los Monteros também assinalou “várias boas notícias”: “Iglesias vai embora, Sánchez afunda-se, o Vox cresce, aproximamo-nos do PP e o centro-direita foi despejado”.