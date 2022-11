Caso George Floyd. Defesa de Derek Chauvin pede novo julgamento porque alega que o anterior não foi “justo”

Os advogados de defesa de Derek Chauvin, condenado no mês passado pela morte de George Floyd, pediram um novo julgamento, alegando que houve “má conduta” por parte dos procuradores e do júri que decidiu o caso.

No processo, citado por vários meios de comunicação internacionais, defendem que um novo julgamento é “do interesse da justiça”, uma vez que o antigo polícia “não teve direito a um julgamento justo” e houve “má conduta” - seja por parte do procurador no julgamento, seja por parte do júri que se pronunciou sobre o caso. Além disso, “houve erros de lei no julgamento”, tendo este culminado “com um veredicto contrário à lei”.

“O júri cometeu má conduta, sentiu-se ameaçado ou intimidado, sentiu pressão [tendo em conta a etnia de Floyd] e falhou na adesão às instruções durante as deliberações, violando os direito de Derek Chauvin de ter um julgamento justo”, escreve no processo Eric Nelson, um dos advogados de defesa do antigo polícia.

A 21 de abril, Derek Chauvin foi considerado culpado da morte do afro-americano George Floyd. O júri do julgamento considerou por unanimidade que o ex-polícia foi culpado de todas as acusações de homicídio de que era alvo: homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio por negligência, crimes que são punidos, respetivamente, com até 40 anos de prisão, com pena máxima de 25 anos e com pena de prisão até 10 anos.