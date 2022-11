“A liberdade triunfou!” Isabel Díaz Ayuso festeja recondução em Madrid. Pablo Iglesias abandona a política

“Obrigado por terem feito história. Hoje começa um novo capítulo na história de Espanha.” Isabel Díaz Ayuso não esconde ao que vem. A vitória nas eleições desta terça-feira na região de Madrid será, a cumprirem-se os sonhos da conservadora, o início do fim do Governo de esquerda a nível nacional.

Com mais de 90% dos votos escrutinados, o Partido Popular (PP, conservador) assegurava 65 dos 136 assentos parlamentares, a cinco da maioria absoluta, quando há dois anos elegeu 30. Supera assim a soma das três formações de esquerda, ficando menos dependente do Vox (extrema-direita), que deve ficar com 13 lugares, mais um do que tinha.

“A liberdade triunfou!”, sentenciou Ayuso, falando da varanda da sede do PP em Madrid. Eram 22h15 em Espanha, uma hora mais cedo em Portugal. Ladeavam-na o líder do partido, Pablo Casado, e o presidente da Câmara da capital, José Luis Martínez-Almeida.

david fernández/epa

“Vamos ser livres, porque queremos que amanhã Madrid, com paixão pela vida, volte a erguer-se”, afirmou a presidente regional, conhecida pelos confrontos que teve com o Executivo central a propósito das restrições impostas devido à pandemia.

Cidadãos obliterado

Sem esquecer as vítimas da covid-19 (morreram mais de 15 mil na região), a presidente madrilena emocionou-se ao reconhecer: “Foram os dois anos mais difíceis”.

“Nunca a sociedade madrilena e a sociedade espanhola tinham estado tão unidas. Vamos continuar assim, com liberdade, com concórdia e governando para toda a gente, demonstrando que as instituições servem para isso”, sublinhou, entre aplausos.

“Os dois bens mais preciosos do homem são a liberdade e a vida, e a liberdade é levar uma bandeira de qualquer cor e ser respeitado”, prosseguiu. No poder há dois anos, graças a um pacto de direita que lhe permitiu afastar o Partido Socialista, então o mais votado, Ayuso antecipou para este ano um ato eleitoral que normalmente aconteceria em 2023.

juanjo martín/epa

Fê-lo por ter perdido a confiança no seu parceiro de coligação, o Cidadãos (Cs, direita liberal), que rompera um pacto semelhante em Múrcia. A aposta foi boa para Ayuso e saiu cara ao Cs, que, com menos de 5% dos votos, não alcança o limiar mínimo para ter representação parlamentar.

Acentua-se para o Cs um declínio que parece inexorável em todo o território espanhol. Já nas eleições catalãs de fevereiro o partido caiu de 36 para 6 deputados e de primeiro para sétimo lugar. Ainda assim o seu candidato em Madrid, Edmundo Bal, promete dar luta.

“Não vai haver um moderado de centro nem ninguém que acredite neste projeto vai sentir-se só”, prometeu. “Dentro de ano e meio haverá eleições em Madrid e ali encontrarão o Cidadãos, mais vivo do que nunca.”

Vox assegura investidura

“Vamos continuar a governar em concórdia. Governar com hipocrisia tem os dias contados”, prometeu Ayuso, no que pode ser visto como farpa ao Cs. Pouco depois a candidata do Vox felicitou a do PP e garantiu que facilitará a sua reinvestidura como chefe do executivo regional.

ballesteros/epa

Se há coligação ou não é questão que fica para abordar em negociações, sugere Rocío Monasterio. “Terá de escolher entre o Vox e uma abstenção do Vox”, ou seja, entre integrar a ultradireita no elenco e no programa governativo ou contar apenas com o seu apoio em sede parlamentar.

A distância a que deixou a concorrência permite a Ayuso pensar em governar a sós. Reforçaria o distanciamento que Casado quis marcar face ao Vox quando recusou apoio à moção de censura que esse partido apresentou contra o Governo de Sánchez.

Do outro lado do espectro político, o socialista Ángel Gabilondo reconhecia que “os resultados não são bons”. O PSOE consegue 24 deputados, menos 13 do que em 2019, os mesmos que a jovem formação de esquerda Mais Madrid (MM), nascida de uma cisão do Podemos. Esta ultrapassa mesmo os socialistas em número de votos.

“Esperávamos que se abrisse caminho ao que propúnhamos e não foi assim. Mas quero dizer que continua a ser verdade, à margem de qualquer resutlado, que as políticas públicas são a melhor solução. Os serviços públicos são o caminho para Madrid”, frisou Gabilondo.

víctor lerena/epa

Humilhado, Pablo Iglesias deixa vida política

Se o MM pode regozijar-se (apesar de não ter evitado a vitória de Ayuso obteve um bom resultado), o mesmo não se dirá do Podemos. Candidatou a presidente da região madrilena o seu líder nacional, Pablo Iglesias, que para tanto abandonou o cargo de vice-primeiro-ministro de Espanha. Com dez deputados e em quinto lugar, sofre uma humilhação pessoal e sai da vida política.

Mónica García, a candidata do MM, reivindicou para si o papel de “alternativa em Madrid”. Iglesias felicitou-a e celebrou a alta participação (acima de 80% do eleitorado foi às urnas), mas lamentou a “derrota da esquerda” e classificou o triunfo de Ayuso como “tragédia para a saúde pública em Madrid”. Prevê que se agrave o conflito entre os governos regional e central.

O líder do Podemos afirmou ainda que se tornou um “bode expiatório” da direita, o que limita “enormemente” a sua capacidade de contribuir para a qualidade da democracia. Anunciando o abandono de todos os cargos, declarou-se “orgulhoso” dos últimos sete anos e apontou como sucessora preferida Yolanda Díaz, a ministra do Trabalho que lhe sucedeu como vice-primeira-ministra. Acredita que possa vir a ser “a próxima primeira-ministra de Espanha”.

mariscal/epa

“O sanchismo não entra aqui”

Sendo Madrid a região mais rica e uma das mais populosas, os seus atos eleitorais têm sempre leitura nacional. Isabel Díaz Ayuso celebrou a vitória como “moção de censura ao sanchismo” e declarou que “o sanchismo não entra em Madrid”, em referência ao primeiro-ministro.

“Espanha é outra coisa, senhor Sánchez. Espanha começa em Madrid. Quando dizemos que Madrid é Espanha, é porque aqui vem o melhor de cada recanto para viver em paz e em liberdade”, afirmou. É hábito o resultado das eleições madrilenas ter reflexo nas legislativas seguintes em Espanha. A direita sonha apear quanto antes o Executivo de coligação entre o PSOE e o Podemos formado no início de 2020.