Monarquia espanhola. Felipe VI: Um ilustre desconhecido

Obscurecido pela enorme atração mediática e pela dilatada bagagem institucional do seu pai, Juan Carlos I, o rei de Espanha, Felipe VI, encara o seu sétimo ano de reinado sem que a sua figura tenha conseguido transcender os limites da popularidade que foi alcançada pelo progenitor. O soberano espanhol continua a ser um grande desconhecido para a maioria da sociedade, em tempos difíceis e convulsos que alheiam os cidadãos, sobretudo os mais jovens, de uma fórmula de organização do Estado, a monarquia, que muitos veem como caduca e anacrónica. A tarefa medular do titular da coroa nestes anos, que lhe exigiu grandes esforços pessoais, foi a de restabelecer a respeitabilidade da instituição, fragilizada pelos escândalos financeiros e amorosos do seu antecessor. Neste árduo caminho teve de deixar em farrapos os afetos e sentimentos, consciente de que o seu papel como referência social supera qualquer traçado pessoal.

