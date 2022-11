França. Tensões étnicas levam militares a falar de “guerra civil”

“Há uma radicalização em quase toda a França, incluindo nos discursos políticos dos partidos.” A garantia é dada ao Expresso pelo luso-francês Paulo Marques, do partido de direita Os Republicanos. A seu ver o problema “não é de hoje” e “agudiza-se de cada vez que polícias, professores ou outros são agredidos (e assassinados) por islâmicos radicais ou que a polícia ataca nos bairros difíceis para tentar pôr fim a incidentes e confrontos, desmantelar redes de tráfico de droga ou quando tenta controlar manifestações violentas de esquerdistas, como a dos ‘coletes amarelos’”.

Com eleições regionais e departamentais em junho, as coisas “agudizaram-se”, diz Marques, adjunto do presidente da Câmara de Aulnay-sous-Bois, grande cidade da periferia de Paris onde há incidentes frequentes nos quarteirões problemáticos. “Aqui, em Aulnay, temos sempre um olho virado para esses bairros”, acrescenta o autarca, fiel apoiante do ex-Presidente Nicolas Sarkozy.