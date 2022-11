Dezenas de pessoas morrem num dos “piores desastres de Israel”. O que já se sabe

Uma passagem demasiado estreita para tantas pessoas. É essa a única explicação que se conhece até ao momento para o que aconteceu na madrugada de quinta-feira no Mount Meron, no nordeste de Israel, durante uma peregrinação que se realiza todos os anos por ocasião do feriado judaico de Lag Baomer. Pelo menos 45 pessoas morreram, muitas delas esmagadas, e cerca de 150 ficaram feridas.

A “debandada”, palavra que tem sido usada para descrever o que aconteceu, ocorreu perto da uma da manhã (23h00 em Portugal), quando alguns dos participantes no evento começavam já a abandonar o local, concentrando-se por momentos numa passagem estreita que, segundo alguns relatos, não teria mais do que três metros de largura. Outras testemunhas afirmaram que o caos teve início quando a polícia israelita decidiu fechar a passagem, impedindo a circulação de pessoas. “Os nossos corpos foram arrastados uns pelos outros. Havia pessoas a serem arremessadas e outras esmagadas no chão”, contou um dos participantes ao site de notícias israelita “Ynet News”. Outro afirmou à Reuters que a população simplesmente colapsou. “As pessoas formavam uma pirâmide, estavam amontoadas umas sobre as outras. Muitas morreram à minha frente.”

Primeiro-ministro israelita prometeu investigar o incidente

Numa primeira reação ao sucedido, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lamentou o “enorme desastre no Monte Meron” e pediu à população para “rezar e salvar os feridos”. Mais tarde, numa visita ao local, prometeu que o incidente — que descreveu como “um dos piores desastres de Israel” — será investigado. “Os nossos corações estão com as famílias e com todos aqueles que ficaram feridos”, acrescentou, fazendo referência às imagens que foram entretanto divulgadas e que mostram pessoas “esmagadas até à morte, incluindo crianças”. Estão por identificar “muitas vítimas”, disse ainda, apelando a que não sejam “espalhados rumores nas redes sociais” porque isso só irá contribuir ainda mais para o drama das famílias. Netanyahu declarou o próximo domingo como dia de luto nacional.

A investigação foi anunciada esta sexta-feira pelo procurador-geral israelita, Avichai Mandelblit, segundo o qual procurar-se-á descobrir se a polícia teve responsabilidade. “Decidiu-se iniciar já uma investigação para tentar apurar se há suspeitas criminais a respeito da atuação das forças de segurança”, afirmou em comunicado citado por vários meios de comunicação internacionais. Shimon Lavie, comandante da polícia, já assumiu “toda a responsabilidade”. “Assumo toda a responsabilidade, para o bem e para o mal. E estou pronto para tudo, bem como a minha equipa. A segurança e o bem-estar da população estão no topo das nossas prioridades”, afirmou à televisão israelita, ressalvando, contudo, que nem toda a informação que tem sido divulgada sobre o incidente, incluindo vídeos captados no local, “é factual”. “Estamos a recolher provas para chegar à verdade.”

Entidade fiscalizadora já tinha alertado para risco de desastre

Sabe-se ainda pouco sobre o que originou o incidente mas é possível que se conclua, de facto, que há várias responsabilidades a atribuir. Em 2008 e 2011, a entidade que supervisiona algumas das políticas e operações do governo do Estado de Israel alertou para o risco de desastre naquela zona. De acordo com o “New York Times”, o problema eram os acessos por estrada e as passagens “estreitas e inadequadas para acomodar as centenas de milhares de pessoas que visitam o local todos os anos”. O ministro da Saúde israelita tinha pedido à população para não participar na peregrinação, tendo em conta a possibilidade de surgirem novos surtos de covid-19, mas estima-se que tenham comparecido entre 50 mil a 100 mil pessoas. À BBC, o diretor de uma organização de voluntários que prestam ajuda de emergência, disse nunca ter visto nada assim. “Tínhamos mais de 20 pessoas a serem reanimadas e ao mesmo tempo não dava para sair dali porque o espaço estava sobrelotado. Foi surreal.”

Já vários países e responsáveis governamentais se pronunciaram sobre o que aconteceu, manifestando solidariedade com Israel. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do Presidente norte-americano, publicou uma mensagem no Twitter a oferecer “condolências às famílias e amigos que perderam os seus entes queridos no desastre”. “Os meus pensamentos estão com o povo israelita e todos aqueles que perderam pessoas próximas nesta tragédia”, afirmou, por sua vez, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico. Angela Merkel, chanceler alemã, ofereceu “sinceras condolências”, e o mesmo fizeram a União Europeia e os líderes de países como a Índia e a Áustria.