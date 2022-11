Morreu Michael Collins, astronauta da Apollo 11 e um dos protagonistas da primeira missão que esteve na Lua

Michael Collins, astronauta da Apollo 11, morreu esta quarta-feira aos 90 anos. O norte-americano foi um dos protagonistas da primeira missão que esteve na Lua e que culminou nas famosas palavras de Neil Armstrong a 20 de julho de 1969: "Um pequeno passo para o Homem, um passo gigantesco para a Humanidade".

A família confirmou nas redes sociais que Collins estava a combater "uma corajosa batalha" contra um cancro. "Ele passou os seus últimos dias pacificamente, com a sua família ao lado. O Mike sempre enfrentou os desafios da vida com graciosidade e humildade, e enfrentou isto, o derradeiro desafio, da mesma maneira. (...) Sabemos também quão afortunado o Mike se sentia pela vida que teve. Vamos honrar o desejo dele de celebrarmos, e de não lamentarmos, essa vida."

Nas suas memórias (“Carrying the Fire"), publicadas em 1974, aqui citadas pelo "Washington Post", admitiu que naquela missão o maior "terror secreto" que levava debaixo da pele era a ideia de ter de deixar Neil Armstrong e Buzz Aldrin para trás, regressando sozinho à Terra. Apesar de tudo, do terror e do cenário catastrófico que levava no pensamento, escreveu depois que o suicídio não era opção, mas que aquela missão, caso regressasse a casa sozinho, iria transformá-lo num "homem marcado para toda a vida".

A NASA publicou, pouco depois do anúncio da morte de Collins, um vídeo no YouTube em homenagem ao homem que esteve em órbita na Lua enquanto Armstrong e Aldrin experimentavam caminhar na Lua pela primeira vez na história.

Enquanto fazia o seu trabalho, longe dos holofotes do que mais parecia ser um filme de ficção científica, disseram-lhe que devia ser o único sem uma televisão para ver o que se estava a passar. "Não faz mal, não me importo nem um bocado", deu troco.

O astronauta porventura mais famosos daquela missão, Neil Armstrong, o primeiro homem que caminhou na Lua e autor da frase icónica, morreu no dia 25 de agosto de 2012, aos 82 anos. Buzz Aldrin é agora o único sobrevivente daquela missão. Tem 91 anos.