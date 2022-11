França prende sete italianos condenados por terrorismo de extrema-esquerda

Foram presos esta quarta-feira sete militantes italianos de extrema-esquerda que se esconderam em França durante vários anos, depois de escaparem a condenações terroristas no seu país de origem, Itália.

Segundo o “Le Monde”, as autoridades francesas estão ainda à procura de três outros italianos condenados por acusações de terrorismo ligadas a bombardeamentos e assassinatos entre o final da década de 1960 e o início da década de 1980.

Há muitos anos que Itália tinha instado França a prender e a extraditar os fugitivos, identificados na imprensa italiana como Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti. Os três guerrilheiros, que ainda não foram presos, foram identificados como Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.

Cinco pertenciam às Brigadas Vermelhas, uma organização da extrema esquerda que lutou contra os militantes de direita durante um período de turbulência política e social em Itália conhecido como "os anos de chumbo". Nessa altura, centenas de pessoas foram assassinadas, incluindo o antigo primeiro-ministro italiano Aldo Moro, raptado e executado pelas Brigadas Vermelhas em 1978.

Sob a doutrina de Mitterrand, França permitiu que os terroristas condenados permanecessem no país e evitassem a extradição para Itália, desde que prometessem renunciar à violência. O ex-Presidente socialista francês François Mitterrand assumiu um compromisso, em 1985, de não extraditar ex-guerrilheiros italianos de esquerda que se refugiassem em França e que renunciassem ao terrorismo.

As detenções desta quarta-feira ocorreram depois da reunião, no início do mês, entre a ministra da Justiça italiana, Marta Cartabia, e o homólogo francês, Éric Dupond-Moretti. No dia seguinte, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, conversaram por telefone.

"Durante o encontro com Dupond-Moretti, Cartabia reiterou que as extradições eram uma prioridade para Itália e que precisavam de ser feitas rapidamente porque o estatuto de prescrição dos crimes estava prestes a expirar", disse um porta-voz do ministro italiano.

Numa declaração emitida esta quarta-feira, Draghi afirma que “o governo [italiano] expressa satisfação com a decisão de França de iniciar os procedimentos judiciais, solicitados por Itália, contra os responsáveis por crimes terroristas muito graves, que deixaram uma ferida aberta no país. A memória desses atos bárbaros está viva na consciência dos italianos", acrescenta.

Também uma declaração emitida pelo gabinete de Macron refere que a administração francesa queria resolver esta questão que há muito alimentava a tensão com Roma. "França, que também é afetada pelo terrorismo, compreende a necessidade absoluta de fazer justiça às vítimas. Também faz parte da necessidade absoluta de construir uma Europa de justiça na qual a confiança mútua deve ser central", sublinha a declaração.

O gabinete do Presidente francês acrescenta que as detenções se seguiram a meses de discussões entre os dois países, sendo os militantes culpados de "crimes sangrentos".