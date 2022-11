Cortinados, ventiladores, uma frase polémica e um inquérito bloqueado. A semana ‘horribilis’ de Boris Johnson

Os primeiros-ministros britânicos, durante o tempo em que exercem o cargo, podem viver na rua onde fica a sede do Governo e decorar o espaço com dinheiro dos contribuintes. Há um valor previsto (cerca de 35 mil libras, equivalente a 40 mil euros), público e aprovado todos os anos no Orçamento de Estado. Mas as obras de remodelação na casa do atual primeiro-ministro, Boris Johnson, terão ultrapassado em muito esse montante. Por isso o chefe de Governo poderá ter recorrido a ajudas de financiadores do Partido Conservador. Ora, receber doações não é contra a lei mas ocultar a sua proveniência sim. É esse ponto que vai ser investigado pela Comissão Eleitoral.

A origem do dinheiro utilizado por Johnson e pela sua noiva, Carrie Symonds, para remodelar o apartamento de Downing Street está a ser analisado desde março, mas só esta quarta-feira se tornou público que o organismo considera haver “razões para suspeitar que possa ter ocorrido uma infração”. A investigação vai tentar apurar “se as transações relacionadas com as obras no n.º 11 de Downing Street estão abrangidas pelas regras da Comissão e, se sim, se foram tornadas públicas, como é exigido por lei”, lê-se na explicação emitida num comunicado da Comissão Eleitoral do Reino Unido na manhã desta quarta-feira.

Um porta-voz do Partido Conservador disse, citado pela Sky News, que todo o dinheiro gasto além das 30 mil libras previstas “veio de fundos pessoais do primeiro-ministro” e que “nenhum dinheiro do Partido Conservador” foi usado para as obras de remodelação. Mas emails publicados pelo tabloide “Daily Mail” mostram que pelo menos um conhecido financiador do partido ofereceu 58 mil libras (cerca de 67 mil euros) para “cobrir custos em que o partido possa já ter incorrido depois do estabelecimento do Fundo para a Preservação de Downing Street”, uma espécie de empresa sem fins lucrativos que Johnson e os seus conselheiros pensaram criar para receber donativos para a preservação de todo o património arquitetónico daquela rua, e com isso cobrir também os custos da nova decoração do apartamento. Ninguém, por parte do Governo, desmentiu que tenha havido a intenção de criar este fundo.

Há pelo menos mais três temas espinhosos que Johnson terá de enfrentar mais alguns dias: um deles é se terá ou não dito a frase “deixem os corpos empilhar-se aos milhares”, enquanto afastava a hipótese de mais um confinamento em novembro, que acabou por ter de ser aprovado. Johnson voltou a negar esta tarde que tenha dito a frase e pediu “consubstanciação” da acusação.

O chefe do Executivo britânico sempre se mostrou muito relutante em aprovar medidas de restrição à circulação, mas esta frase, confirmada por fontes de mais do que um jornalista, entra no campo da falta de empatia com as famílias das vítimas. Foi mesmo por aí que a oposição começou a desfiar as críticas que esta quarta-feira ganharam palco nobre na Câmara dos Comuns.

Ian Blackford, líder parlamentar do Partido Nacional Escocês (independentista) foi, como sempre, o mais cáustico, resumindo os escândalos todos na seguinte frase: “O primeiro-ministro está enterrado até ao pescoço numa lama de atitudes desprezíveis dos conservadores”. Em seguida pormenorizou: “Já vimos contratos para amigos, sms para incentivos fiscais e dinheiro para cortinados”.

Ficou a questão: “Será que o primeiro-ministro vai publicar os detalhes [da remodelação] esta tarde ou vai esperar que a polícia lhe venha bater à porta?” Na resposta, não só a Blackford como a outros deputados que o questionaram, Johnson repetiu várias vezes que o dinheiro veio do seu próprio bolso.

E chegamos a um assunto que já circula há algum tempo: os contactos do primeiro-ministro com James Dyson, CEO da Dyson, que no início da pandemia se ofereceu para construir ventiladores mas pediu a Johnson para ver se conseguia “resolver” os problemas fiscais da empresa, promessa a que o primeiro-ministro terá acedido.

Há uma semana, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, perguntou se “as enfermeiras, trabalhadores independentes e trabalhadores de fábricas” receberiam o mesmo tratamento “caso tivessem o número de telefone pessoal do primeiro-ministro”. O tema já tem uma semana, mas é mais um que está a levar a oposição a classificar este Governo como “demasiado próximo dos poderosos”.

Depois de as mensagens se terem tornado públicas, Johnson disse que não se arrependia “de todo” de ter tentado “mover céus e terra” para encontrar ventiladores para os britânicos. Esta quarta-feira voltou ao assunto para acusar os trabalhistas de mudarem de opinião como quem muda de camisa: “No dia a seguir ao ataque de Sir Keir sobre as minhas conversas com James Dyson para conseguir ventiladores que agora vamos enviar para a Índia, uma das suas deputadas veio a esta câmara dizer que qualquer primeiro-ministro teria feito o mesmo”.

O último caso, nem por isso menos relevante nestes dias de controvérsia, tem como personagem principal Dominic Cummings, ex-conselheiro de Johnson que foi afastado de Downing Street o ano passado. Outrora herói do referendo pela saída da UE, parece ter uma lista de escândalos que vai injetando nos jornais de tempos a tempos, como vingança em várias doses.

Cummings escreveu a semana passada um enorme texto no seu blogue, em que alega que Johnson terá pedido o fim de um inquérito para descobrir a fonte de uma série de notícias sobre a pandemia que saíram nos jornais em outubro, prejudicando os planos do Governo para o confinamento. Isto porque descobriu que a “toupeira” seria muito possivelmente um amigo próximo da sua noiva, o conselheiro do Governo Henry Newman. O inquérito continua a correr.