Carta com balas dirigida a Zapatero foi interceptada pelos correios

Um envelope com balas e uma carta insultuosa dirigida ao ex-presidente do Governo espanhol José Luis Zapatero foi intercetada pelas equipas de segurança dos serviços de correios de Espanha. De acordo com o canal de televisão La Sexta, o envelope foi descoberto esta quarta-feira e já foram detetados sete desde o começo da semana. Todos dirigidos a a políticos ou a instituições do Governo, confirmou também o “El País” junto do Ministério do Interior.

A carta dirigida a Zapatero foi localizada num dos postos do bairro de Vallecas, em Madrid. No interior, além das munições de 38 milímetros, estava uma nota escrita à mão a tinta vermelha. “Zapa, um verme nocivo, brando e ignorante que fez e continua a causar tantos danos a Espanha. Esperançosamente, suas meninges vão explodir”, pode ler-se, segundo o “El País”. Embora sem remetente ou destinatário, pelo conteúdo da carta, as autoridades concluíram que o ex-presidente de Governo seria o alvo. No interior estava ainda um DVD embrulhado em fita adesiva.

Já esta quarta-feira tinha sido noticiado que uma carta também tinha sido dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidente da região de Madrid. Foram também enviadas para a Direção-geral da Guardia Civil, mas dirigida a Pablo Iglesias, ex-vice-presidente do Governo e candidato pelo Unidas Podemos às eleições em Madrid. Entre os destinatários estavam ainda Fernando Grande-Marlaska, ministro do Interior, e María Gámez, diretora-geral da Guardia Civil. Também uma missiva foi enviada para a ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto. Neste caso, o envelope continha uma navalha e o remetente foi identificado como uma pessoa com doença mental e inimputável.

Estas cartas de ameaças foram enviadas em plena campanha para as eleições regionais agendadas para 4 de maio em Madrid, que têm como grande favorita a atual presidente, Isabel Diaz Ayuso. As missivas também inflamaram a campanha, nas quais a esquerda, atrás nas sondagens, colocou a luta contra a extrema-direita no centro do escrutínio.