Brexit e conservadorismo ‘light’ semearam a discórdia: demitiu-se a primeira-ministra da Irlanda do Norte

Arlene Foster, primeira mulher e pessoa mais jovem a ter ocupado o cargo de chefe do Governo da Irlanda do Norte, apresentou esta quarta-feira de tarde a sua demissão, com efeitos no fim de junho. Após mais de meia década de liderança, Foster enfrenta uma revolta nas fileiras do seu próprio Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla inglesa). A crise não tem apenas um motivo nem teve início de repente e as notícias dos últimos dias mostram um percurso sem retorno: 22 membros da Assembleia da Irlanda no Norte (parlamento regional) pelo DUP e quatro dos oito deputados do partido no Parlamento britânico assinaram uma carta a pedir uma moção de censura contra o Governo de Foster, moção essa que a chefe do Executivo preferiu evitar, renunciando ao cargo.

paul faith/afp/getty images

Os últimos anos foram complicados para Foster à frente do DUP, principalmente por causa das consequências do ‘Brexit’, que o partido apoiou. O Protocolo para a Irlanda do Norte estabelece uma fronteira no Mar da Irlanda e a oposição a esta barreira é mais que muita, mesmo entre os representantes do próprio partido, que recusam tudo quanto afaste a Irlanda do Norte do Reino Unido e a aproxime da República da Irlanda. Mal as consequências da saída da UE começaram a tornar-se claras, deflagrou uma luta interna entre lealdade dos deputados ao DUP e potenciais perdas de votos nos respetivos círculos eleitorais. “Sou a primeira a reconhecer que houve altos e baixos nos cinco anos e meio que durou a minha liderança”, escreveu Foster num comunicado a detalhar as razões da sua demissão.

O erro de acreditar em Boris Johnson

Foster foi duramente criticada por ter acreditado no primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quando este assegurou que não existiria qualquer regime específico para a Irlanda do Norte que de alguma forma afastasse o país dos restantes que constituem o Reino Unido. Hoje sabemos que a Irlanda do Norte está de facto abrangida por um protocolo especial, já que faz fronteira com um membro da União Europeia, a Irlanda.

No início de 2021, Foster exigiu que esse regime especial fosse anulado, quando um estudo sobre o potencial impacto dos acordos comerciais entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte veio dar mais fôlego aos medos de descalabro económico. Do lado de Londres, nada aconteceu.

“No momento em que me preparo para sair do palco político, acredito que, se a Irlanda do Norte prosperar, só poderá fazê-lo se essa prosperidade for construída sobre as bases de uma devolução de poderes bem-sucedida e duradoura”, defendeu Foster no comunicado, relembrando os três anos que a Irlanda do Norte passou sem governo por dificuldades de entendimento entre os unionistas do DUP e o partido republicano Sinn Fein, que defende a quebra da união com o Reino Unido e a reunificação das Irlandas.

Uma das alíneas do Acordo de Sexta-feira Santa (que em 1998 pôs fim a décadas de conflito sangrento entre católicos republicanos e protestantes unionistas) é que os antigos inimigos figadais se unam a cada eleição para governar o país. Não pode haver governo sem a participação das duas comunidades. O recorde de mais dias sem governo num país ocidental pertence à Irlanda do Norte.

Para piorar o clima tenso, no fim de março deste ano a violência sectária voltou às ruas de várias cidades, como não se via há anos. Começou em Londonderry, numa área associada a gangues violentos que defendem a união, mas não necessariamente ligados ao DUP, antes a antigas milícias que persistem. Daí espalhou-se para Belfast, Carrickfergus, Ballymena e Newtownabbey, algumas das cidades com menos aproveitamento escolar em toda a Europa e das mais pobres do Reino Unido.

Foster demasiado liberal nos costumes?

Como é fácil de ver, o ‘Brexit’ não carrega sozinho a culpa. As raízes do descontentamento com Foster têm anos ou séculos e bebem no conservadorismo de muitos membros do DUP, que consideram a líder demissionária um peso-pluma em matéria de valores e liberdades individuais.

À BBC, fontes unionistas disseram recear que Foster estivesse a “mover o partido numa direção mais liberal”. A oposição do DUP ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, à interrupção voluntária da gravidez (cuja despenalização foi aprovada em 2019 em referendo com 66,4% dos votos) e mesmo ao fim das terapias de reconversão de homossexuais vêm causando fissuras fundas, tanto dentro do partido como entre este e a população mais jovem.

Na semana passada, uma moção levada ao Parlamento da Irlanda do Norte para propor o fim das terapias de reconversão de pessoas homossexuais (que ainda não são ilegais no Reino Unido e continuam a incluir coisas como tratamentos hormonais com medicamentos, sessões espíritas, atos de contrição públicos em grupos ligados à igreja, etc.) contou com os votos contra da grande maioria dos membros do DUP. Foster foi uma das cinco vozes que, não votando a favor, se abstiveram. Mais um sinal.

Uma vida marcada pelo IRA

A família de Foster sofreu de forma muito próxima a guerra entre católicos e protestantes que marcou a história da Irlanda do Norte. Quando tinha apenas oito anos, em 1978, o Exército Revolucionário da Irlanda do Norte (IRA) tentou matar o seu pai, que nesse dia, contou Foster ao “Belfast Telegraph” numa entrevista de vida em 2015, “chegou a casa de gatas e com sangue em todo o rosto”. Ela mesma foi alvo de outro ataque, a caminho da escola, quando o IRA destruiu à bomba o autocarro em que seguia. Não é difícil entender que a luta de Foster desde cedo tenha sido pela União: Irlanda do Norte dentro do Reino Unido.

A família vendeu a casa depois da tentativa de assassínio sofrida pelo pai da jovem Arlene. Já em 2016, passados mais de 40 anos, a dirigente unionista escreveu uma carta aos seus eleitores em que lembrava as “táticas concebidas especificamente para retirar das suas casas os protestantes mais vulneráveis que viviam perto da fronteira”.