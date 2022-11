O maior inimigo de Putin vai morrer na cadeia?

Alexei Anatolievich Navalny, um cidadão russo de 44 anos, adquiriu a perigosa distinção de se ter tornado o maior inimigo de Vladimir Putin. O antigo diretor do FSB (sucessor do KGB), que governa a Rússia há mais de 20 anos, tem vindo a intensificar os mecanismos de repressão, procurando eliminar quaisquer veleidades de oposição política real.

O passo mais recente é a anunciada intenção de ilegalizar o partido de Navalny, declarando-o uma organização terrorista. A concretizar-se, a medida agora pedida por procuradores em Moscovo - num país em que os tribunais são geralmente vistos como uma extensão do poder político e onde é comum os inimigos do presidente se verem sujeitos a processos de várias natureza - os aliados políticos de Navalny que ainda vivem no país podem ficar sujeitos a longas penas de cadeia.

Ele próprio já se encontra preso desde janeiro, quando regressou à Rússia após meses na Alemanha a convalescer de um envenenamento por novichok, o veneno igualmente usado contra outros inimigos do Kremlin, incluindo um ex-agente do FSB a viver em Inglaterra. Navalny acusou o Kremlin, e especificamente Putin, de terem ordenado o ataque contra si e várias agências de segurança ocidentais subscrevem essa conclusão. Apesar disso, Navalny decidiu enfrentar diretamente o governo. "Tudo vai ficar bem", explicou aos seus apoiantes alarmados, "e mesmo que não fique haverá a consolação de termos vivido como homens honestos".

Assim que aterrou na Rússia, foi detido, sendo depois condenado num tribunal por não ter cumprido os termos da liberdade condicional num processo de há anos em que foi condenado por corrupção - outra acusação vista por governos ocidentais e por aliados de Navalny como inventada.

O atentado de que tinha sido vítima foi desvalorizado pelas autoridades, apesar de os médicos alemães o terem confirmado, e Navalny foi enviado para um dura colónia penal, onde era acordado de hora a hora com uma luz na cara e rapidamente começou a ter problemas de saúde.

Por não ter confiança em quem o assistia, exigiu a presença dos seus médicos pessoais, mas isso não lhe foi concedido e entrou em greve de fome. Ao fim de semanas, com a vida em risco, acedeu a um apelo público dos seus aliados e terminou a greve.

Neste momento, encontra-se num hospital para condenados e organizações de direitos humanos consideram que a sua vida permanece em risco. Vários líderes europeus pediram a sua libertação, Joe Biden, avisou o Kremlin de que, se Navalny morrer, haverá consequências. Um porta-voz de Putin respondeu que a situação de um preso na Rússia não lhes diz respeito.

Utilização hábil da internet

De origem familiar russa e ucraniana, filho de um casal que dirigia uma fábrica, Alexei Navalny nasceu em 1976, numa terra a cem quilómetros de Moscovo. Estudou Direito e Finanças antes de se envolver em política através do partido Yaklobo, de tendência liberal, onde ocupou vários cargos importantes até 2007. Colaborou com outras forças políticas, incluindo algumas de ideologia nacionalista e anti-emigrante, um aspeto da sua carreira pelo qual ainda hoje é criticado.

Com Putin a reforçar os elementos repressivos do regime, as eleições de 2011 e 2012, respetivamente legislativas e presidenciais, foram momentos cruciais. A intenção cada vez mais visível de Putin se perpetuar no poder, por fraude se necessário, deu origem a protestos populares e a prisões, entre as quais a de Navalny - algo que se repetiria várias vezes ao longo dos anos seguintes.

Com a sua atividade partidária limitada pelas restrições sucessivas que as autoridades lhe foram colocando, Navalny começou a evidenciar-se pela denúncia de corrupção maciça no partido Rússia Unida, a base formal de apoio de Putin no parlamento. "Partido de patifes e ladrões", chamou-lhe Navalny, numa expressão que se tornou memorável.

A internet tem sido um instrumento chave dessa denúncia, com vídeos sofisticados e bem humorados em que Navalny revela em pormenor a extraordinária e inexplicável riqueza acumulada por figuras próximas de Putin, entre elas o seu porta-voz e o antigo presidente Dmitry Medvedev.

O Kremlin retaliou com um processo judicial em que acusou de corrupção Navalny e o seu irmão Oleg. Condenados ambos, Oleg foi preso, mas Alexei ficou em liberdade condicional - uma forma de ínvia pressão que indignou muitos observadores. A suspensão da execução da pena permitiu a Navalny concorrer à presidência da Câmara de Moscovo em 2013, obtendo um resultado de 27 por cento, bastante invulgar para a oposição na era Putin.

Tentativas de homicídio anteriores?

Os milhões de visitas aos vídeos de Navalny irritaram cada vez mais o governo, sobretudo numa altura em que o agravamento da situação económica - em consequência da baixa dos preços do petróleo e das sanções ocidentais pela anexação da Crimeia e outros atos agressivos - geraram uma impaciência crescente para com a corrupção.

A estratégia de Navalny recomendar o 'voto inteligente' contra o Kremlin, isto é, apoiar o partido, qualquer que seja, que estiver melhor colocado para derrotar os candidatos do Rússia Unida, também se tornou uma preocupação para o governo. As constantes viagens de Navalny pelo país a promover essa estratégia poderão ter sido o factor que precipitou os acontecimentos no verão passado.

Existem indícios de que Navalny poderá ter sido alvo de duas tentativas de homicídio no passado. Mas o ataque com novichok em agosto de 2020 não parece permitir dúvidas. Tendo colapsado a bordo de um voo, Navalny apenas se salvou por o avião onde seguia ter conseguido aterrar de emergência num aeroporto próximo e pela assistência rápida que médicos de um hospital local lhe deram antes de ser autorizada a sua transferência para a Alemanha, na sequência de fortes pressões internacionais.

Um nome que nunca é dito

Após semanas de recuperação, Alexei Navalny voltou à carga com um vídeo que é, de certo modo, o culminar das suas atividades nessa área, pois o seu alvo é o maior de todos: Vladimir Putin, ou, mais precisamente, o gigantesco palácio, no valor de mais de mil milhões de euros, que o presidente russo terá construído, com os proventos de subornos em larga escala, junto ao mar Negro, numa zona dezenas de vezes maior do que o principado do Mónaco.

Ao fim de uns dias, o Kremlin explicou que o palácio não pertencia a Putin mas a um empresário que foi seu antigo parceiro de judo. Disse, também, que a intenção é a de transformar futuramente a propriedade num hotel. Independentemente da credibilidade que a explicação possa ou não ter, o regresso de Navalny à Rússia no momento em que o vídeo era colocado online foi um desafio aberto ao Kremlin e um ato de enorme coragem.

Publicações internacionais de referência, como o "Economist", falam abertamente na possibilidade de Navalny morrer na cadeia. O Kremlin diz que o opositor está a receber a atenção necessária e apenas quer dar nas vistas. Os próximos meses dirão o que vai acontecer a esse homem que se tornou o principal adversário do atual regime e cujo nome Putin recusa sempre dizer. Quando fala de Navalny, o presidente russo refere-se-lhe com expressões como "esse senhor".