EUA. Reuters revela que FBI recolheu informações junto de quatro elementos dos Proud Boys antes do ataque ao Capitólio

O papel do FBI nas vésperas do ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro, continua a ser esmiuçado. Em março, o diretor do bureau, Christopher Wray, afirmou ao Comité Judiciário do Senado que o FBI havia alertado outras forças de segurança para um eventual clima de “guerra” em Washington de forma a travar a oficialização da vitória de Joe Biden. Wray, que na altura disse ter passado a informação crua e por confirmar de três maneiras diferentes, reconheceu que o FBI deveria ter penetrado melhor no grupo Proud Boys para entender do que seriam capazes. Disse também que a forma de atuar do FBI teria de mudar para garantir melhores fontes, informações e análises, visando evitar eventos daquela natureza.

Mas uma história publicada esta segunda-feira pela Reuters desmente a ideia de que o FBI estaria às escuras quanto aos Proud Boys. Segundo aquela agência de notícias, membros do FBI mantiveram ligações com pelo menos quatro elementos-chave daquele grupo violento desde o início de 2019, angariando sobretudo informações sobre os Antifa, um grupo de esquerda que fazia oposição a Donald Trump, o então Presidente norte-americano.

Uma parte desta história já havia sido confirmada pelo advogado de Joseph Biggs - um dos líderes e organizadores dos Proud Boys, atualmente detido à espera de julgamento -, que admitiu o recrutamento do seu cliente por parte do FBI para partilha de informações sobre os ativistas anti-fascistas (Antifa). O primeiro contacto com Biggs foi feito em julho de 2020. “Eles falavam muito”, admitiu J. Daniel Hull, advogado de defesa de Biggs, no final de março, recorrendo a essas ligações de cooperação com as forças de autoridade para requisitar que o seu cliente esperasse pelo julgamento em liberdade.

Embora aqueles contactos não se possam traduzir necessariamente numa imersão do FBI naquele grupo radical, vinca a Reuters, aquela agência de notícias ouviu alguns veteranos de forças de segurança que defendem que o bureau podia ter feito mais naquele evento trágico, pode ler-se no artigo.

Foi o caso de Mike German, um ex-agente do FBI. "Este era um grupo que cometia violência em público e que se promovia como um grupo violento", disse à Reuters German. “É difícil compreender como o FBI possa ter tido ligações a quatro elementos dos Proud Boys e não tenha entendido a natureza da ameaça no Capitólio.” A Reuters questionou o FBI sobre este tema, mas não obteve qualquer resposta.

Na altura da intervenção diante do Comité Judiciário do Senado, Christopher Wray afirmou que aquele não fora “um ato isolado” e que “o problema do terrorismo doméstico” alastrava-se “por todo o país há muito tempo”, não havendo sinais de que seria estancado “tão cedo”.

A agência de notícias dá conta ainda de que até agora 18 elementos dos Proud Boys foram detidos desde a invasão ao Capitólio, que ocorreu para interromper ou travar a confirmação da vitória de Biden. Os invasores, inflamados pelo discurso de Donald Trump não muito longe dali, foram levados a crer que houve fraude nas eleições presidenciais, acusações essas que nunca foram provadas. O ataque de 6 de janeiro resultou em cinco mortes.