Bagdade. Explosão seguida de incêndio mata 82 e fere 110 em UCI de doentes covid-19

A explosão de um cilindro de oxigénio é a razão mais plausível para o incêndio que deflagrou numa unidade de cuidados intensivos de um hospital de Bagdade reservada a doentes de covid-19. Morreram 82 e há mais de uma centena de feridos.

Fontes médicas revelaram à cadeia de televisão Al-Jazeera que o incêndio deste domingo no hospital Ibn al-Khatib da capital iraquiana terá sido desencadeado por um acidente que levou à explosão do depósito de oxigénio.

Como o hospital “não dispunha de sistema anti-incêndio e tinha tetos falsos, as chamas espalharam-se atingindo produtos altamente inflamáveis”, reportaram elementos da proteção civil ao mesmo tempo que estalava a fúria popular exigindo a responsabilização de altos funcionários do Estado iraquiano.

murtaja lateef/epa

Ahmed Zaki, um cidadão que visitava o seu irmão internado naquele hospital, contou à Al-Jazeera ter ouvido uma explosão e ter visto de seguida várias pessoas a saltarem pelas janelas para a rua, à medida que as chamas se espalhavam rapidamente a toda a unidade equipada para os doentes de covid-19.

O primeiro-ministro, Mustafa al-Kadhimi, anunciou a abertura de uma investigação às causas dos acontecimentos que classificou como “acidente trágico”, escreve a agência Reuters.

Fontes do ministério do Interior anunciou no início da tarde deste domingo (duas horas mais tarde do que em Portugal continental) que o fogo matou 82 pessoas e feriu 110.