Rudy Giuliani distinguido com o prémio de Pior Ator Secundário pela atuação em Borat

Desta vez, o advogado Rudy Giuliani não poderá recorrer da decisão: conseguiu a proeza de arrecadar duas “Framboesa de Ouro”, nas categorias de Pior Ator Secundário e de Pior Combinação, conquistadas pela ‘atuação’ no filme de Borat. Estes prémios satíricos distinguem o que de pior se faz no cinema.

Giuliani, fiel escudeiro de Donald Trump e antigo mayor de Nova Iorque, conquista os amargos galardões sem sequer saber que seria o principal e inesperado protagonista do filme do comediante Sacha Baron Cohen.

O advogado faz uma aparição no filme quando aceitou ser entrevistado pela filha do personagem Borat. A cena constrangedora acaba com Giuliani deitado numa cama de hotel.

Rudy Giuliani tem a companhia, como Pior Atriz Secundária, de Maddie Ziegler.

“Absolute Proof” foi considerado o Pior Filme. Já Kate Hudson ficou com a distinção de Pior Atriz pela atuação em “Music” — filme que também valeu a Sia o prémio de Pior Realização —, enquanto a Mike Lindell tocou a “Framboesa de Ouro” para Pior Ator.