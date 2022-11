Joe Biden é o primeiro Presidente americano a reconhecer o genocídio arménio

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou na sexta-feira ao telefone com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, na véspera da declaração sobre o assassínio e deportação forçada de centenas de milhares de arménios na época da Grande Guerra, reconhecendo as ações como genocídio às mãos do Império Otomano. O telefonema terá sido tenso e não houve menção oficial do facto.

"Os americanos honram todos os arménios que pereceram no genocídio que começou há 160 anos", declarou Biden. "Começando em 24 de abril de 1915 com a prisão dos intelectuais arménios e os líderes de Constantinopla pelas autoridades otomanas, um milhão e meio de arménios foram deportados, massacrados ou marcharam para a sua morte numa campanha de extermínio", acrescentou.

"Esta é uma profunda convicção do Presidente Biden há muito tempo, desde os tempos em que estava no Senado e foi uma posição que manteve clara durante a campanha", comentou um membro sénior da sua administração, citado pelo jornal "The Guardian".

Segundo anunciou a CNN, Biden estabeleceu o padrão de ligar aos líderes mundiais avisando-os de medidas da sua administração por antecipação as quais possam provocar irritações. Na semana passada, antes de serem anunciadas novas sanções à Rússia pela interferência do país nas presidenciais americanas de 2020, o PR americano ligou a Vladimir Putin.

A Bloomberg e a CNN logo a seguir foram os primeiros media a anunciarem que o Presidente avisara o seu homólogo turco da sua intenção de reconhecer o genocídio.

Antes disso, Joe Biden expressara a sua vontade de construir uma "relação bilateral construtiva", mostrando a necessidade de "uma gestão eficaz das divergências".

O documento lançado pela Casa Branca antes da declaração não mencionava em nenhum momento a possibilidade de reconhecimento do genocídio pelo Presidente, o qual já foi reconhecido por mais de 20 países e muitos historiadores. A Turquia mantém a contestação.

"Em relação ao genocídio arménio, podem esperar um anúncio [no sábado]", afirmou aos jornalistas a porta-voz da diplomacia norte-americana, Jalina Porter.

Um diferendo de décadas

A Turquia recusa o termo "genocídio" e rejeita qualquer sugestão de extermínio, citando massacres recíprocos num cenário de guerra civil e fome, que provocou centenas de milhares de mortes em ambos os lados.

Apesar de anos de pressão da comunidade arménia nos Estados Unidos, nenhum Presidente norte-americano tinha até este sábado ousado irritar Ancara, um aliado histórico de Washington e membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Joe Biden e Recep Tayyip Erdogan concordaram reunir-se em junho, paralelamente à cimeira daquela organização, em Bruxelas.

Há dez anos o reconhecimento do genocídio pelo POTUS (President of the United States) teria sido um golpe fatal nas então relativamente cordiais relações. Hoje em dia, os dois países têm uma lista mais longa de desacordos, tais como a cooperação na defesa da Turquia com a Rússia.

Enquanto a conversa entre os dois líderes foi anunciada, na capital da Arménia cerca de 10.000 pessoas marcharam para assinalar o massacre de arménios durante a I Guerra Mundial.

A multidão, carregando tochas, marchou do centro de Erevan até ao memorial dedicado às vítimas, com alguns manifestantes a entoarem canções patrióticas enquanto outros tocaram tambores, relataram jornalistas da agência francesa France-Presse no local.