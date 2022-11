Bolsonaro declara que manda o Exército repor a ordem nas ruas e que ele obedece

Se fosse preciso enviar tropas para a rua para restaurar a segurança, “as ordens seriam cumpridas”, declarou o Presidente do Brasil em direto durante uma entrevista televisiva nesta sexta-feira.

“Caso tivéssemos problemas, temos um plano para entrar no terreno, as nossas Forças Armadas poderiam ocupar as ruas”, disse Jair Bolsonaro recusando-se a adiantar pormenores “ao que eu estou a preparar”, cita a agência Reuters.

O Presidente referia-se à eventualidade de ser obrigado a intervir para impor a ordem àqueles que se insurgem pela gestão calamitosa que tem feito da pandemia no país.

O título do artigo no site do jornal “Folha de S. Paulo” sobre o assunto dá conta da reação de perplexidade por parte do exército: “Militares reclamam da fala de Bolsonaro sobre usar Exército contra restrições”. No texto lê-se que a ideia “é vista como esdrúxula no Supremo” e os políticos “apontam repetição do padrão do Presidente”.

Durante a sua visita a Manaus, na sexta-feira 23, Bolsonaro declarou à TV Crítica que a saída das forças armadas para a rua seria para “fazer cumprir o artigo 5º [da Constituição]: o direito de ir e vir, acabar com essa cobardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa”, relata a “Folha”.

O jornal paulista resume: “Menos de um mês após a maior crise militar desde 1977 no país, Jair Bolsonaro voltou a incomodar altos oficiais das Forças Armadas com o que consideram uma bravata: o uso do Exército contra medidas de restrição para combater a covid-19”.

É deste modo que o chefe de Estado brasileiro alimenta a convicção de muitos de que pretende politizar os militares do Brasil e exercer domínio à força. Outra suspeita corrente é que ele venha a recusar uma entrega pacífica do poder na eventualidade de um resultado eleitoral apertado nas próximas presidenciais do ano que vem.