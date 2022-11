Mexicanos passam muro de 15 mil milhões de Trump com escadotes de cinco dólares

Donald Trump tinha um sonho: construir um muro “invencível” ao longo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. A realidade é que a barreira supostamente impenetrável está a ser facilmente superada por vários mexicanos que conseguem passar de um lado para o outro com escadotes feitos em casa ou comprados pelo preço de cinco dólares.

Os escadotes têm sido encontrados, por parte de agentes policiais norte-americanos que fazem a patrulha fronteiriça no sul do Texas, junto de várias secções do muro.

“Esses escadotes provavelmente custam cinco dólares para serem construídos e estão a derrotar um muro que custou 12 milhões por milha”, atira o ativista Scott Nicol, residente no Texas, para quem, “ao contrário do muro, os escadotes são funcionais”.

Muitos dos escadotes utilizados são feitos em casa, com restos de madeira, e são bastante utilizados para passar a barreira que separa a cidade de Granjero, no Texas, e Hidalgo, no México. Até mesmo escadas de corda são suficientes para passar de um país para o outro.

A construção do muro fronteiriço a separar os dois países foi uma das principais bandeiras da candidatura de Donald Trump, quando foi eleito em 2016. Aos eleitores norte-americanos, Donald Trump prometeu que o México iria pagar os 15 mil milhões de dólares necessários para concluir a empreitada com 1600 quilómetros de extensão.