Brasil: 78% das pessoas mortas pela polícia em 2020 eram negras, revelam dados do Monitor da Violência

Um levantamento do portal de notícias da Globo, “G1”, dá conta de que 78% dos que foram mortos pela polícia brasileira eram negros. Os dados, referentes a 2020, foram extraídos do Monitor da Violência, uma parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.

Aquela publicação começa por referir alguns buracos na investigação, pois não se conhece a raça de mais de um terço das pessoas que morreram às mãos da polícia no ano passado, levando alguns especialistas a falarem em falta de transparência. São 11 os estados que não revelam qualquer informação sobre raça ou cor das vítimas mortais das operações de Polícia Militar e Polícia Civil.

Durante o ano que passou a polícia brasileira tirou a vida a 5560 pessoas, o que representa um recuo de 3% face a 2019. Segundo os dados recolhidos pelo “G1”, não se conhece a raça de 2064 dessas pessoas (36%) que perderam a vida às mãos da polícia. Do total de 5560 mortes registadas, sabe-se a raça de 3596, sendo que desses 78%, ou 2815, eram negros (“pardos e pretos”). O “G1” dá conta ainda de que os estados de Acre e Roraima são os únicos que revelam a raça de todos aqueles que morreram em operações policiais.

Sobe número de polícias mortos em 2020

Um outro artigo do “G1” revela que também aumentaram as mortes entre agentes da autoridade no Brasil. Em 2020 verificou-se um aumento de 10% face ao que se passou em 2019, depois da morte de 198 polícias brasileiros.

Este crescimento inverte assim a tendência verificada nos últimos três anos, em que foram caindo as mortes entre polícias.

Ainda assente no tal Monitor da Violência, o “G1” demonstra que é no estado do Piauí que mora a maior taxa de polícias mortos (um a cada 1000). Já o Amapá registou a maior taxa de letalidade policial, com 12,8 mortes por 100 mil habitantes.

Nos estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins não se verificou qualquer morte entre as corporações da polícia em 2020. O aumento de mortes entre polícias aconteceu em 17 estados daquele país.