“Não é um Gorbatchov mas é uma boa pessoa para iniciar o processo que vai culminar no Gorbatchov de Cuba”: Miguel Díaz-Canel, um perfil

O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi nomeado esta segunda-feira líder do Partido Comunista do país. Pela primeira vez desde a revolução de 1959, a ilha na América Latina vai ficar sem um líder da família Castro na liderança. Os especialistas ouvidos pelo Expresso consideram esta sucessão "previsível”, descartam uma “rutura” no regime cubano e falam antes de uma “continuidade ideológica”. Ainda assim, a sua nomeação como primeiro secretário do comité central do partido é encarada por estes especialistas como um avanço positivo para Cuba, que atravessa agora uma das crises mais duras dos últimos anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler