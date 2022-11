Líder do Sinn Féin pede desculpa pelo assassinato de Lord Mountbatten levado a cabo pelo IRA

A líder do partido irlandês Sinn Féin, Mary Lou McDonald, desculpou-se este domingo pelo assassinato de Lord Mountbatten, levado a cabo pelo IRA em 1979. O pedido de desculpas pelo envolvimento na morte do membro da família real britânica aconteceu um dia depois do funeral do Príncipe Filipe, em entrevista à Times Radio.

“O exército e as forças armadas associadas ao Príncipe Charles levaram a cabo muitas, muitas ações violentas na nossa ilha. E posso dizer que claro que lamento que isso [o assassinato de Lord Mountbatten] tenha acontecido, claro que é algo terrível. (...) E o meu trabalho, e acho que o Príncipe Carlos e outros iriam apreciar isto, é liderar durante estes tempos”, disse Mary Lou McDonald. Recorde-se que o seu antecessor na liderança do Sinn Féin, Gerry Adams, nunca pediu desculpa pelo atentado terrorista em questão.

“É o nosso dever garantir que nenhuma outra criança ou família, independentemente de quem seja, enfrente um trauma desse tipo”, continuou McDonald. “Obviamente que não somos monarquistas, somos republicanos e é essa a nossa visão política, [mas] temos o máximo de respeito pela família real e por aquilo que representam para o povo britânico”, concluiu.

O atentado que vitimou Lord Mountbatten aconteceu em Sligo e vitimou outras três pessoas, incluindo o seu neto de 14 anos e outro adolescente de 15.