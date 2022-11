França. Cerco eleitoral a Emmanuel Macron

Com um terceiro confinamento em curso e a pandemia a atingir a barra simbólica dos 100 mil mortos, Emmanuel Macron tem dado uma imagem de hesitação. O próprio Governo reconheceu erros na luta contra a covid-19 e no lançamento da campanha de vacinação, que terá sido mal planeada. Os franceses criticam, de forma generalizada, a forma titubeante como o Presidente tem gerido a crise sanitária.

As mais recentes sondagens não deixam dúvidas. A maioria presidencial pode começar por perder, já em junho, as eleições regionais e departamentais, cujo resultado poderá ter forte impacto nas presidenciais, marcadas para abril de 2022. Macron e o seu partido República em Marcha (liberal) tentaram tudo para adiar as regionais para outubro ou mesmo para depois da corrida ao Eliseu, mas não conseguiram. Consultaram 35 mil presidentes de câmaras, mas a resposta foi um rotundo “não” de 56% dos autarcas. Toda a oposição defende que o escrutínio, que lhe pode ser favorável, decorra em junho.