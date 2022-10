Russos acusados de explosão na República Checa também são suspeitos de envenenar espião em 2018

As forças policiais da República Checa estão à procura de dois homens de nacionalidade russa, suspeitos de estarem envolvidos num ataque bombista que matou duas pessoas em 2014. Segundo o jornal britânico “The Guardian” , os suspeitos têm os mesmos passaportes que os dois homens acusados de envenenar com o agente nervoso novichok o espião Sergei Skripal e a sua filha Yulia em Londres, em 2018. Os nomes nos passaportes são Alexander Petrov and Ruslan Boshirov.

“Os dois homens estiveram presentes em território checo em outubro de 2014”, quando a explosão em Vrbetice aconteceu, confirmou o departamento de crime organizado da polícia checa, que adiantou ainda que os suspeitos usaram identidades da Moldávia e do Tajiquistão. Na sequência desta descoberta, o governo checo expulsou 18 diplomatas russos do país, que foram identificados pelos serviços de inteligência locais como sendo agentes do departamento de inteligência da Rússia, tendo estado envolvidos na explosão de 2014.

Andrej Babiš, o primeiro-ministro checo, falou mesmo em “provas claras” entre estes 18 funcionários e o ataque que vitimou duas pessoas. Por sua vez, o ministro do Interior e dos Negócios Estrangeiros interino, Jan Hamáček, lamentou que o incidente vá “danificar” as relações entre a República Checa e a Rússia. “A explosão causou enormes estragos materiais e constituiu uma ameaça séria às vidas de muitas pessoas, mas acima de tudo matou dois dos nossos cidadãos, [que eram] pais de família”, disse o governante a ocupar os cargos de forma interina. “Estamos numa situação similar à da Grã-Bretanha depois da tentativa de envenenamento em Salisbury em 2018”, sublinhou, referindo-se ao caso de Skripal.

Na quinta-feira, a Polónia expulsou três diplomatas russos por “levaram a cabo atividades para causar dano” ao país, e expressou a sua solidariedade para com os Estados Unidos da América, que no mesmo dia expulsaram outros dez diplomatas russos, em retaliação por ataques informáticos e outras atividades hostis que Washington afirma terem sido realizados pela Rússia durante as últimas eleições presidenciais norte-americanas.