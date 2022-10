FBI já tinha entrevistado autor do ataque a armazém FedEx que matou oito pessoas

O homem que na quinta-feira passada, 15 de abril, matou oito pessoas num parque de estacionamento e no interior de um armazém da FedEx em Indianapolis, nos Estados Unidos da América, já tinha sido entrevistado por agentes do FBI no ano passado, segundo avançou a agência federal norte-americana esta sexta-feira, citada pelo jornal digital “Politico”.

O FBI falou com o homem de 19 anos, ex-funcionário do armazém, depois de a sua própria mãe ter contactado a polícia: estava preocupada que o filho cometesse “suicídio por polícia” - ou seja, levar a cabo um crime com o objetivo de ser abatido pelas autoridades.

De acordo com Paul Keenan, agente que dirige o FBI em Indianapolis, a polícia chamou as autoridades federais depois de terem descoberto no quarto do suspeito certos objetos, sem no entanto dizer que objetos eram esses. Paul Keenan adiantou ainda que os agentes do FBI não encontraram quaisquer provas de crime, e também não consideraram o suspeito como alguém motivado por ideologias racistas.

Depois do massacre, as autoridades realizaram buscas na casa do homem de 19 anos e apreenderam provas e objetos pessoais, como o computador pessoal e outros dispositivos eletrónicos.