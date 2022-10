Derek Chauvin, o polícia que está a ser julgado pela morte de George Floyd, não vai testemunhar para não se incriminar

A exposição de argumentos da defesa do polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, a ser julgado pelo alegado homicídio do cidadão afroamericano George Floyd, está a chegar ao fim e Chauvin decidiu que não vai testemunhar. Ao abrigo da quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos, um réu pode escolher não testemunhar em tribunal de forma a não se incriminar.

Esta quinta-feira, Chauvin disse, antes de os jurados terem entrado na sala do tribunal, que a decisão partiu dele, e só ele deve ser responsabilizado, não a sua equipa de advogados.

A quinta emenda da Constituição diz, entre outras coisas, que ninguém deve ser obrigado, em qualquer processo criminal, a testemunhar contra si mesmo.

A defesa chamou sete testemunhas nesta última semana de julgamento. Uma delas, um especialista em análise de uso de força por parte de agentes de autoridade, disse na terça-feira que as manobras de imobilização utilizadas por Chauvin foram “justificadas”. Um patologista forense de Maryland foi outra das testemunhas importantes convocadas pela defesa nesta última semana de julgamento. "Na minha opinião, Floyd teve uma arritmia cardíaca súbita devido à sua arterosclerose e doença cardíaca hipertensiva durante o ato de subjugação a que foi sujeito pela polícia", disse David Fowler. No seu entender, as causas da morte do afroamericano permanecem “indeterminadas” e deveriam ter sido assim apresentadas em tribunal

Uma opinião que vai contra outras versões apresentadas por outros médicos legistas, chamados pela acusação. Lindsey Thomas, médica reformado em 2017, disse que, segundo a sua análise, Floyd morreu “por asfixia ou reduzida entrada de oxigénio”. O próprio médico que conduziu a autópsia, Andrew Baker, concluiu que a morte de Floyd foi “homicídio” e, em tribunal, não mudou o testemunho.