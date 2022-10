Israel. Haverá Governo ou o país segue para a quinta eleição?

1 Quem vai tentar formar Governo?

Benjamin Netanyahu. Ao fim de um acumulado de mais de 15 anos como primeiro-ministro (entre 1996 e 1999, e desde 2009), continua a ser o político em quem os israelitas mais confiam para governar. O seu partido (Likud, direita) venceu as legislativas de 23 de março com 24,2% dos votos, o que lhe garantiu 30 deputados no Parlamento (Knesset, de 120 lugares). Tem de conseguir o apoio de mais 31 para continuar no cargo. Após terminar as reuniões com as várias forças políticas, no início da semana, o Presidente Reuven Rivlin deixou antever uma tarefa quase impossível: “Nenhum candidato tem uma hipótese realista de formar um governo que tenha a confiança do Knesset.”