Pablo Iglesias deixa liderança do Podemos

O partido de esquerda populista Podemos enfrenta pela primeira vez a sucessão de um líder. Pablo Iglesias, antigo vice-primeiro-ministro espanhol, anunciou esta sexta-feira que não voltará a concorrer a secretário-geral da força política que fundou em 2014. É hora, defende de “renovação” e de um estilo “mais coral”.

Iglesias explicou numa entrevista à televisão pública TVE que decidiu deixar o cargo depois de já o ter ocupado em três mandatos. “Quando voltar a haver congresso, é lógico que haja renovação. Temos um sistema que garante que os cargos se vão renovando”, afirmou.

Professor universitário de 42 anos, Iglesias foi vice-primeiro-ministro entre janeiro de 2020 e o passado dia 31 de março, quando saiu para se candidatar a presidente da região de Madrid nas eleições do próximo dia 4 de maio.

Sucessora designada, mas ressalvando a diversidade

Quando Iglesias saiu do Governo de Pedro Sánchez, em que o Podemos é parceiro de coligação do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), foi substituído como vice-primeiro-ministro por Yolanda Díaz, até então ministra do Trabalho (que reteve essa pasta). Agora parece apostar nela como putativa sucessora. “Fá-lo-á melhor do que eu e levará a Unidas Podemos a um resultado muito melhor”, afirmou, referindo-se à aliança entre o Podemos e a Esquerda Unida, agremiação de forças esquerdistas que inclui o Partido Comunista de Espanha, no qual Díaz milita.

A seu ver a ministra “traz mais, soma mais” e “o seu estilo vai ser muito difícil de atacar”. Iglesias reconhece, pois, a imagem de trato difícil que se lhe colou à pele desde que fez nascer o Podemos a partir das manifestações e ocupações anti-austeridade da década passada. Com Díaz, acredita, “a minha formação política pode ganhar as próximas eleições”. Ressalva, porém, a necessidade de proteger a “diversidade” interna do Podemos, nomeadamente através de uma liderança “mais coral”.

Lutar por um governo progressista em Madrid

Na entrevista à TVE, citada por vários títulos da imprensa espanhola, Iglesias assegurou que a direita madrilena está nervosa com a sua candidatura. “Temos números. Nota-se o medo da direita. Cada vez estamos mais perto de somar [maioria]”, afirmou. Convidou o partido Mais Madrid para se aliar na corrida à capital, mas esta formação, nascida de uma cisão do Podemos, preferiu avançar a sós.

“O que me importa é que as três esquerdas somem, tenho de desempenhar o meu papel”, afirmou Iglesias, incluindo o PSOE num putativo executivo regional progressista. Se os conservadores mantiverem a maioria, promete manter-se como deputado regional: “Estarei onde os cidadãos me puserem”.