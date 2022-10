Joe Biden lança debate sobre reforma do Supremo Tribunal

Joe Biden quer discutir uma reforma do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Em causa estão o tamanho daquela instância judiciária (a mais alta do país, composta por nove juízes), a duração do mandato dos magistrados (hoje vitalícia) e o próprio papel do Supremo no sistema de justiça americano.

Para tal, o Presidente anunciará esta sexta-feira a criação de uma comissão para avaliar prós e contras, informa a Casa Branca. Um comunicado enumera os 36 membros escolhidos e os seus currículos académicos e profissionais resumidos.

A Comissão Presidencial sobre o Supremo Tribunal dos Estados Unidos será formada por peritos oriundos dos dois grandes partidos políticos (democratas e republicanos). São juristas, juízes jubilados, politólogos, historiadores e estudiosos do assunto, alguns dos quais têm tomado posição sobre o assunto, presente há muito no debate público.

Biden pretende que a comissão “analise os principais argumentos no debate público contemporâneo a favor e contra a reforma do Supremo Tribunal”. Para tal, o Presidente concede um prazo de 180 dias para a redaçãod e um relatório abrangente depois de ouvir, em sessões públicas, “um vasto espectro de opiniões”. Isto é, além dos seus membros irá escutar peritos, grupos e indivíduos com “perspetivas variadas”.

Presidem à comissão os professores de Direito Bob Bauer, da Universidade de Nova Iorque; e Cristina Rodriguez, da Universidade de Yale.

A tentação de alargar o tribunal

O debate sobre o Supremo dura há muito nos Estados Unidos. A existência pela primeira vez de uma maioria (6-3) de juízes conservadores sobre os progressistas — três dos quais nomeados por Donald Trump — levou vários democratas a defender, no final do mandato do antigo Presidente, que Biden viesse a promover uma expansão do Tribunal, indigitando magistrados que revertessem aquela maioria.

No final do mandato de Barack Obama, e após morte do juiz ultraconservador Antonin Scalia (2016), o então Presidente democrata quis nomear para o seu lugar o juiz Merrick Garland. O Senado, de maioria republicana, recusou-se sequer a marcar as obrigatórias audições com o candidato, por se estar no último ano do seu quadriénio na Casa Branca. O certo é que nada na lei indicava que Obama não pudesse nomear um juiz para o Supremo.

Os democratas ficaram, pois, incrédulos quando Trump nomeou, a mês e meio das eleições de 2020, a juíza conservadora Amy Coney Barrett, com o beneplácito do Senado, na sequência da morte da progressista Ruth Bader Ginsburg.

Nos anos anteriores o então chefe de Estado nomeara os magistrados Neil Gorsuch (em vez de Garland, que é hoje procurador-geral do país) e Brett Kavanaugh (por jubilação do juiz Anthony Kennedy).

Além de Barrett, Gorsuch e Kavanaugh, os juízes conservadores são John Roberts (presidente do Supremo,), Clarence Thomas e Samuel Alito. Roberts e Alito foram nomeados por George W. Bush e Thomas pelo pai deste, George H.W. Bush.

A ala progressista é formada pelos juízes Stephen Breyer (indigitado por Bill Clinton) e pelas juízes Sonia Sotomayor e Elena Kagan (escolhidas por Obama).

Em todo o caso, a orientação política dos nove magistrados não dita univocamente o seu sentido de voto. No último ano Gorsuch e Kavanaugh votaram várias vezes contra os interesses de Trump no âmbito das eleições presidenciais que este último perdeu e quis contestar.