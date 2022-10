Turquia faz prova de força em relação à China sobre a opressão da minoria uigur

O governo da Turquia exigiu esclarecimentos ao embaixador chinês no país, depois de esta embaixada ter declarado que tem “o direito de responder” a líderes da oposição turca que criticaram o tratamento por parte da China da minoria muçulmana Uigur, há décadas perseguida no país asiático. Trata-se de uma rara demonstração de força por parte da Turquia, que tem ignorado as violações de direitos humanos a que a China tem submetido os uigur - aliás, ratificou em dezembro um acordo de extradição com a China que permite que pessoas da minoria étnica perseguida pelo estado chinês possam ser "devolvidas" caso fujam para território turco.

Na base da polémica está esta frase, escrita no Twitter por Meral Aksener, líder do partido de oposição IYI: “Não vamos permanecer em silêncio em relação à perseguição [dos uigur por parte do estado chinês].” A declaração assinalava os 31 anos desde que uigur no leste da China se revoltaram contra a opressão sofrida no país, um episódio que ficou conhecido como o motim de Baren Township, e sobre o qual há poucas informações fidedignas.

Referindo-se à efeméride, o presidente da câmara da capital Ankara, Mansur Yavas, afirmou: “Nós ainda sentimos a dor do massacre [ocorrido em 1990]”.

Liu Shaobin, o embaixador chinês na Turquia, emitiu um comunicado em que denunciava os comentários feitos pelos políticos turcos: “O lado chinês opõe-se de forma determinada a qualquer pessoa ou poder que, de alguma forma, desafia a soberania da China e a sua integridade territorial, e [por isso] condena os comentários na máxima força.” “O lado chinês reserva o seu direito legítimo de responder”, acrescentou Liu Shaobin.

Segundo a Reuters , Meral Aksener e Mansur Yavas, os autores das afirmações a lembrar o massacre dos uigur às mãos do governo da China, são vistos como potenciais concorrentes do Presidente Tayyip Erdogan nas próximas eleições, em 2023.

Na última quarta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, acusou alguns turcos de estarem a encorajar terroristas através do Twitter. “Esperamos que as pessoas na Turquia de todos os estratos sociais possam perceber de forma racional, correta e objetiva a firme posição da China para proteger a sua soberania nacional e a integridade territorial”, disse, numa conferência de imprensa em Pequim. Em março, centenas de turcos protestaram contra a visita do ministro chinês a Ankara.

A China sempre negou estar a levar a cabo um “genocídio cultural” dos uigur, mas a verdade é outra: de acordo com especialistas das Nações Unidas, pelo menos um milhão de pessoas desta minoria muçulmana estão detidas em campos de concentração na cidade de Xinjiang. Além disso, em janeiro, os Estados Unidos da América afirmaram que a China cometeu um “genocídio e crimes contra a humanidade” ao reprimir os uigur.