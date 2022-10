‘Sofagate’: Von der Leyen fica sem cadeira em reunião com presidentes da Turquia e do Conselho Europeu

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi apanhada de surpresa esta terça-feira quando reparou que não lhe foi atribuída uma cadeira durante a reunião com os presidentes da Turquia e do Conselho Europeu, em Ancara. Von der Leyen teve de se sentar no sofá, pois só Recep Tayyip Erdogan e Charles Michel tiveram direito a cadeiras.

A primeira mulher à frente da presidência da Comissão Europeia murmurou "ehm" e articulou alguns gestos em jeito de interrogação enquanto, de pé, observava Michel e Erdoğan sentarem-se à sua frente. O incidente já percorre as redes sociais e está a ser chamado ironicamente de “sofagate”.

Von der Leyen e Charles Michel chegaram esta quarta-feira ao palácio presidencial em Ancara, na Turquia, para se encontrarem com o Presidente Erdogan. O incidente ficou gravado e as imagens mostram os dois líderes masculinos enquadrados na zona nobre do salão, com as bandeiras da Turquia e da União Europeia atrás. Já von der Leyen aparece sentada no sofá lateral, em frente ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

O momento aconteceu depois de os líderes da UE terem debatido com Erdogan os direitos das mulheres, a propósito da retirada da Turquia de um tratado internacional sobre violência baseada no género, a Convenção de Istambul. Sobre este tema, von der Leyen deu a entender ao Presidente turco que está “profundamente preocupada” com a decisão de Ancara. “É claramente o sinal errado a dar neste momento”, porque está em causa “a proteção de mulheres e crianças”.

Comissão descontente com o tratamento protocolar

O porta-voz da Comissão Europeia manifestou-se esta quarta-feira e reconheceu que “a Presidente deveria ter sido tratada exatamente da mesma maneira que o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente turco”.

Eric Mamer acrescentou que Ursula von der Leyen já deu instruções à sua equipa para tomar as medidas necessárias, para garantir que um incidente semelhante não volte a ocorrer no futuro. Espera que “a instituição a que preside seja tratada com o protocolo que merece”, adiantou.

O porta-voz reconheceu ainda que von der Leyen “claramente ficou surpreendida, como se pode constatar no vídeo, mas preferiu colocar a substância à frente do protocolo ou da forma”, o que considerou ter sido “a atitude correta”.

Governo austríaco crítica Turquia pela “provocação”

A Áustria também já reagiu ao “tratamento desrespeitoso” dado à Presidente da Comissão Europeia. “Transmite uma imagem profundamente alienante que - alguns dias depois da Convenção de Istambul - só pode ser entendido como uma provocação”, afirmou em comunicado a ministra para os Assuntos Europeus austríaca.

“Se a União Europeia estende a mão da Turquia para promover o diálogo, o mesmo deve acontecer do outro lado”, acrescentou Karoline Edtstadler, frisando que “a igualdade entre homens e mulheres não deve ser atropelada”.

Da mesma forma, o chefe da diplomacia austríaca, Alexander Schallenberg, pediu para não haver ingenuidade em relação à Turquia. “Ancara já dececionou demasiadas vezes a esperança de uma melhora sustentável. O que precisamos é de uma forma mais realista e pragmática de lidar com a Turquia, sem expetativas cegas da UE”, considerou.

Reações alastram-se no Twitter

O incidente tem sido comentado por várias personalidades nas redes sociais. Por exemplo, Iratxe García Pérez, a deputada espanhola que lidera o grupo socialista e democrata no Parlamento Europeu, já criticou a situação no Twitter. "Primeiro retiram-se da Convenção de Istambul e agora deixam o presidente da comissão europeia sem um lugar numa visita oficial. Vergonhoso", escreveu.

Violeta Bulc, uma ex-comissária da União Europeia, também lamentou a situação. "Que fiasco diplomático", escreveu igualmente no Twitter.

Charles Michel ainda não se pronunciou publicamente sobre o incidente protocolar. O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer também não fez comentários perante a insistência dos jornalistas, que perguntavam por que motivo não tinha o presidente do Conselho Europeu pedido uma terceira cadeira ou cedido a sua a von der Leyen.