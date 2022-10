Foram despedidos os dois funcionários de prédio em Nova Iorque que não ajudaram mulher a ser atacada

Dois funcionários de um apartamento de luxo em Nova Iorque foram despedidos depois de terem sido filmados em vídeo a não prestar assistência a uma mulher norte-americana de origem asiática, atacada violentamente na rua próxima ao edifício.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, os despedimentos foram confirmados esta terça-feira pela empresa que gere o edifício, a Brodsky Organization. As imagens mostram o porteiro do prédio a assistir ao ataque a partir da entrada do prédio: quando a violência terminou, demorou mais de um minuto para sair à rua. Além disso, o vídeo mostra também um outro funcionário a fechar a porta do edifício ao mesmo tempo que a vítima, de 65 anos, fica estendida no chão minutos depois de o ataque terminar. Quando os dois homens finalmente chegaram ao passeio, o atacante já tinha saído do local.

A vítima, que migrou das Filipinas há várias décadas, estava a dirigir-se para a igreja quando foi repetidamente pontapeada e pisada por uma pessoa. Sofreu lesões graves, incluindo uma fratura na pélvis, tendo passado o dia no hospital. O agressor, um homem de 38 anos, estava em liberdade condicional após ter sido condenado por assassinar a própria mãe há quase 20 anos. Foi agora acusado de agressão e tentativa de agressão por crime de ódio.

Inicialmente, a empresa The Brodsky Organization decidiu suspender os dois funcionários e abrir uma investigação interna, agora concluída e que resultou no despedimento de ambos: “os protocolos de emergência e segurança não foram seguidos”, justificou a companhia em comunicado.