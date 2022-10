Benjamin Netanyahu designado para formar Governo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi designado esta terça-feira para formar Governo pelo Presidente, Reuven Rivlin, um dia depois de consultas com os partidos eleitos nas legislativas de 23 de março, as quartas em menos de dois anos.

“Tomei a minha decisão com base nas recomendações (dos partidos), que indicam que o deputado Benjamin Netanyahu tem maior hipótese de formar um Governo”, disse Rivlin numa declaração na televisão.

“Foi por isso que decidi encarregá-lo de formar um Governo”, acrescentou.

O Likud (direita) de Netanyahu venceu com 30 lugares no Knesset (parlamento israelita) as últimas eleições legislativas, que não permitiram, no entanto e mais uma vez, definir um vencedor claro para resolver a longa crise política em Israel.