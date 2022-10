Treze detidos por abusarem sexualmente de uma rapariga de 16 anos num parque de Madrid

Treze jovens, quatro deles menores, foram detidos pela Polícia Nacional em Madrid, acusados de abusarem sexualmente de uma rapariga de 16 anos num banco doe um parque da cidade. Segundo informaram as autoridades espanholas, a jovem estava na noite de sábado no Parque do Oeste acompanhada de dois amigos quando, cerca das 22h20, um grupo de 18 rapazes se aproximou, começando a tocá-la indevidamente.

O grupo rodeou-a, insultando-a de forma vexatória também, conta o “El Mundo”, insistindo os agressores em agarrá-la, com avanços de cariz sexual. Um deles roubou-lhe do bolso o telemóvel.

A jovem acabou por ser levada do Parque do Oeste pelos amigos, que alertaram a polícia, tendo os agentes chegado a tempo de fazer 13 detenções. Prosseguem agora as investigações para identificar os restantes elementos do grupo.

Os agressores têm várias nacionalidades, escreve o “El Mundo”: seis marroquinos, um dominicano e dois espanhóis. Entre os menores, dois são marroquinos, um é venezuelano e o outro tem nacionalidade espanhola. Todos são acusados de abuso sexual, um deles também de roubo, e dois de resistência às autoridades no momento da detenção.