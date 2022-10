E o chefe da polícia disse que Derek Chauvin violou mesmo as regras: julgamento da morte de George Floyd, dia 6

“É absolutamente imperativo que os nossos agentes regressem a casa no final do turno, mas temos de garantir que os membros da nossa comunidade o possam fazer também.” Estas palavras foram proferidas pelo chefe da Polícia de Minneapolis, que foi ouvido esta segunda-feira em tribunal como testemunha na segunda semana do julgamento da morte de George Floyd, o cidadão norte-americano sufocado com um joelho no pescoço durante mais de oito minutos pelo polícia Derek Chauvin, a 25 de maio do ano passado.

Medaria Arradondo, 54 anos e responsável pelo despedimento de Chauvin, declarou aos seus pares que a vida humana é a base do trabalho policial realizado pelo seu departamento mas também admitiu que isso nem sempre foi o caso: várias políticas internas foram alteradas em 2016, apontou o chefe da polícia, lendo diretamente do atual manual dos agentes: “A santidade da vida e a proteção do público devem ser o pilar da política de uso de força por parte da polícia de Minneapolis”.

Ora, no entendimento de Medaria Arradondo, Derek Chauvin não cumpriu este princípio na forma como lidou e deteve George Floyd: “Quando falamos dos princípios e dos valores que temos [na polícia de Minneapolis], esta ação é contrária àquilo que ensinamos”, disse. “É a minha forte convicção de que o único elemento em que seremos julgados para sempre será no nosso uso da força”, acrescentou, lembrando as milhares de chamadas que a polícia de Minneapolis recebe todos os anos sobre o problema. Antes disso, Medaria Arradondo descreveu com detalhe todo o seu percurso profissional até chegar a chefe, incluindo a sua passagem pela academia de polícia de Minneapolis - na primeira turma de todas.

Questionado sobre se a polícia de Minneapolis lida habitualmente com ocorrências que envolvem “pessoas emocionalmente perturbadas”, Arradondo respondeu que lidaram em 2019 com 4.500 casos deste tipo. “Se alguém perder o emprego ou um ente querido, isso pode espoletar uma crise comportamental”, respondeu numa referência indireta à informação confirmada na semana passada, também em tribunal, pela namorada de George Floyd: a vítima tinha perdido o trabalho meses antes da sua morte.

Baseando-se no manual oficial de práticas policiais, Medaria Arradondo não teve dúvidas: “[O procedimento previsto de] consciente estrangulação do pescoço menciona pouca a moderada força. Quando olho para a prova número 17 e para a expressão facial do Mr. Floyd, não parece de forma alguma que tenha sido utilizada força pouca a moderada”. Assim, Medaria Arradondo é perentório: Derek Chauvin violou “absolutamente” esta regra policial. Além disso, acrescentou que a maioria dos polícias recebia formação em primeiros socorros: “Temos um dever absoluto de prestar esses cuidados”.

Após um intervalo para almoço, os trabalhos do tribunal retomaram com o testemunho da inspetora da polícia de Minneapolis Katie Blackwell, até há pouco tempo responsável pela divisão de formação desta polícia, tendo selecionado Derek Chauvin para ser um agente no terreno. Katie Blackwell confirmou que é suposto os agentes colocarem os suspeitos “numa posição lateral de recuperação” e que isso deve ser feito “assim que possível.” Além disso, acrescentou que os agentes são informados durante a sua formação dos riscos de asfixia posicional.

Derek Chauvin, de 45 anos, está acusado do crime de homicídio em segundo grau de George Floyd. Esta segunda-feira decorreu o sexto dia de julgamento.