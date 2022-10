Detidos 24 manifestantes na Argélia acusados de atentarem contra o Estado

Pelo menos 24 manifestantes estão detidos preventivamente desde sábado, acusados de atentarem contra a Argélia, depois das detenções durante uma marcha em Argel, organizada pelo movimento que é contra o regime.

A informação foi confirmada pela France-Presse (AFP) junto de uma organização que apoia os detidos. Os 24 detidos, que estão atualmente em prisão preventiva, estão acusados de "atacar a unidade e a reunião desarmada", informou a Comissão Nacional para a Libertação de Detidos.

Os 24 manifestantes foram detidos no sábado quando se manifestavam em Argel juntamente com outras centenas de pessoas, na sequência dos apelos feitos no dia anterior durante a manifestação semanal do movimento que já mobilizou milhares de cidadãos argelinos.

A manifestação foi dispersa pela polícia, prendeu um grupo de pessoas, entre as quais um menor, que acusou a polícia de violência desproporcional.

Contudo, as investigações apenas começaram quando vários vídeos começaram a circular pelas redes sociais e onde é possível ver os agentes da polícia a maltratar o adolescente depois de já estar detido.