Cinco mulheres detidas em França em operação antiterrorismo

Cinco mulheres foram detidas em França este fim de semana no âmbito de uma operação antiterrorismo. Ainda que a sua identidade não tenha sido revelada, as notícias dizem tratar-se de elementos da mesma família, mãe e quatro filhas, todas radicalizadas.

Uma delas, de 18 anos, era suspeita de estar a preparar um ataque, cuja natureza não foi especificada, mas que teria Montpellier como alvo, adiantaram as autoridades. A ação policial foi levada a cabo num bairro de Béziers, sul de França, e nenhuma das mulheres tinha antecedentes criminais.

No quarto da principal suspeita, na casa onde a família residia, foram encontrados vários produtos habitualmente usados para o fabrico de explosivos, tendo a polícia apreendido o material e o Ministério Público francês aberto uma investigação preliminar por “associação criminosa terrorista”.

Segundo o “Midi Libre”, a jovem usou com frequência as redes sociais para se gabar de ver regularmente vídeos do Daesh e propôs-se a atacar um edifício religioso em Montpellier por ocasião das festividades da Páscoa.

Em França, algumas mulheres foram já foram condenadas pela participação em ataques de inspiração jiadista, entre as quais Ornella Gilligmann e Inès Madani pela tentativa de fazer explodir um carro perto da catedral de Notre-Dame, em Paris, em 2016.