Partido da oposição liberal russa faz reforma interna para enfrentar Estado "mafioso"

O partido opositor russo Yabloko, liberal, anunciou hoje uma reforma interna com o objetivo de conservar o "núcleo político" da oposição democrática e enfrentar um Estado que classifica como "autoritário" e "mafioso".

"A oposição deve obrigar as autoridades a dialogar", declarou o líder do partido, Grigory Yavlinsky, durante o XXI Congresso do Yabloko, realizado hoje.

Citado num comunicado divulgado pela força política, Yavlinsky afirmou que a reforma do Yabloko visa "conservar o núcleo político da oposição democrática perante um Estado autoritário mafioso, com uma ideologia chauvinista".

Para o partido, a reforma constitucional feita pelo presidente russo, Vladimir Putin, aprovada em julho de 2020 e que permitirá a sua permanência no Kremlin até 2036, "marcou formalmente o fim do período de modernização pós-soviética".

"A Lei Fundamental fixou a inamobilidade do poder pessoal de Vladimir Putin e as bases de um Estado corporativo, mafioso e autoritário", afirma o comunicado.

O Yabloko lamenta que este "golpe anticonstitucional" não seja objeto de discussão pela sociedade e que, de facto, esta "não tenha consciência do que aconteceu".

Yavlinsky afirmou que foi destruído o diálogo das autoridades com o povo e que aquelas se limitam a "promover a mentira, a propaganda, a repressão".

Para o político e economista, autor do plano de transição do regime soviético para uma economia de mercado livre, a oposição deve obrigar as autoridades a dialogarem.

Para isso, afirmou, é preciso que haja uma ideologia e um programa de ação profissional, líderes capazes de dialogar com as autoridades de igual para igual e milhões de militantes.

O imperativo do partido, frisou, é introduzir na política a moral e os valores humanistas.

"O nosso modelo é o de um partido de valores que tenha a sua própria visão do presente e do futuro, e não um partido que simplesmente proteste contra determinadas ações de alguns funcionários", declarou.

