Irmão do rei da Jordânia preso por alegada tentativa de golpe de Estado

O irmão do rei Abdullah II da Jordânia é uma de cerca de 20 pessoas detidas naquele país do Médio Oriente este sábado. Outrora príncipe herdeiro, Hamzah bin Hussein é suspeito de “ameaça à estabilidade nacional”, segundo as autoridades jordanas, citadas pelo jornal americano “The Washington Post”. Títulos da imprensa jordana também aludem ao sucedido.

Irmão do monarca por parte do pai (o rei Hussein, falecido em 1999), Hamzah encontra-se detido no seu palácio em Amã, a capital. Fonte dos serviços de informações de um país do Médio Oriente contou ao mesmo jornal que decorre uma investigação sobre uma alegada conspiração para depor o chefe de Estado.

Oficiais das forças armadas terão entrado em casa do príncipe Hamzah no oeste de Amã, onde chegaram com mais de 20 veículos, informando-o de que estava detido. Nas redes sociais há referências às detenções e à possível intentona, mas os detalhes são escassos e incertos.

“The Washington Post” menciona um plano “bem organizado” com possíveis “ligações ao estrangeiro”. Outro envolvido que estará preso é Bassem Awadullah, que foi chefe de gabinete do rei e ministro das Finanças, noticia o jornal “Jordan Times”, de Amã.

Esperam-se mais detenções

A trama será complexa, envolvendo mais um membro da família real jordana, Sharif Hasan, e vários membros de corpos de segurança, todos sob custódia policial. Fontes consultadas pelo jornal americano sob anonimato afirmam esperar mais detenções. A agência noticiosa oficial Petra confirma estes dados mas não fala de golpe, apenas de “razões de segurança”.

salah malkawi/getty images

Hamzah, de 41 anos, é filho do rei Hussein e da rainha Noor, sua quarta e última mulher. Abdullah II tem 59 anos e é filho de Muna, segunda mulher do anterior monarca.

Quando o atual rei subiu ao trono, em 1999, designou Hamzah como seu herdeiro. Passados cinco anos, porém, retirou-lhe esse título, explicando: “Teres essa posição simbólica limitou a tua liberdade e impediu-me de te confiar certas responsabilidades que tens plena capacidade para assumir”.

Se na altura não nomeou herdeiro em substituição do irmão, Abdullah viria a decretar em 2009 que tal posição caberia ao seu filho mais velho, Hussein. A lei jordana prevê que o primogénito suceda ao pai, exceto se este tiver indigitado um dos seus irmãos para tal efeito.

País aliado do Ocidente

O reino hachemita (do nome da família real, Hachim), tem dez milhões de habitantes, na maioria muçulmanos sunitas. É visto como aliado do Ocidente, em particular dos Estados Unidos da América, tendo colaborado no combate ao terrorismo jiadista na região. No tempo do rei Hussein foi a segunda nação árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, depois do Egito.

Na última década a Jordânia sofreu turbulência com a onda de revoltas a que chamaram “Primavera Árabe”, tendo Abdullah tomado a iniciativa de introduzir mudanças constitucionais que refrearam o descontentamento popular.

Atingido também pela guerra na vizinha Síria ­— há milhares de refugiados em solo jordano —, conhece ainda as agruras da pandemia, com a consequente crise sanitária e económica.