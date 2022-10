Novo Governo da Eslováquia toma posse após crise causada por vacinas

O novo Governo eslovaco, liderado por Eduard Heger, tomou posse esta quinta-feira, encerrando uma longa crise política. Esta foi causada pela decisão do ex-primeiro-ministro Igor Matovic de comprar vacinas russas contra a covid-19.

Matovic renunciou ao cargo terça-feira, na sequência de intensas críticas dentro da coligação governamental devido, sobretudo, à sua gestão da pandemia, que atingiu duramente a Eslováquia.

O novo primeiro-ministro e o antecessor pertencem ao partido Pessoas Comuns e Personalidades Independentes (OĽaNO), pró-europeu e de tom populista. Na coligação de Governo estão também populistas de direita, centristas, liberais eurocéticos e independentes.

“As pessoas esperam ação e resultados. Temos muito que fazer”, afirmou Heger após a cerimónia de posse. A Presidente eslovaca, a progressista Zuzana Caputova, encarregou o novo Governo de “restaurar a confiança dos cidadãos”.

Troca de pastas

Matovic permanece no Governo como ministro das Finanças, o antigo cargo de Heger. A pasta da Saúde foi entregue a Vladimir Lengvarsky, até agora diretor do Hospital Central do Exército.

Nos últimos dias a gravidade da crise de saúde diminuiu ligeiramente na Eslováquia, que ocupou durante semanas o primeiro lugar da lista de países com mais mortes per capita por covid-19. Está agora na sétima posição, com uma média de 17,97 mortes por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias, segundo contagem da agência AFP baseada em dados oficiais.

A pandemia provocou pelo menos 2,8 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 128 milhões de casos de infeção.