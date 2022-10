Navio português ajudou migrantes no Mediterrâneo mas recebeu ordens para não proceder ao resgate

Uma embarcação em perigo no Mediterrâneo, ao largo da zona de resgate de Malta, fez um pedido de socorro. O navio que estava mais próximo era o Sider Rodi, um navio de carga com a bandeira portuguesa, de origem madeirense. Depois de alertadas as autoridades nacionais, a coordenação passou para as mãos do Centro de Coordenação e Resgate de Malta (MRCC), que ordenou ao navio português que entregasse apenas combustível e água e que retomasse a sua rota imediatamente. Os migrantes acabariam por chegar a Lampedusa, em Itália.

O Sider Rodi estava em trânsito entre os portos tunisinos de Gaves e Sousse, uma área da responsabilidade do MRCC de Malta, que coordenou a operação, quando o alerta foi acionado, confirma ao Expresso fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). A Lei Internacional do Mar prevê o auxílio a embarcações em perigo por parte dos navios que estão mais perto.

“[O navio com bandeira portuguesa] foi então instruído para inverter a sua rota no sentido de prestar assistência à embarcação em causa. O MRCC deu instruções para o fornecimento de combustível e água aos tripulantes da embarcação em dificuldades e para prosseguir com a sua rota inicial, tendo o comandante atuado em conformidade com as diretrizes recebidas”, pode ler-se ainda na nota do MNE enviada a este jornal.

Segundo o MNE, o comandante do navio com bandeira portuguesa indicou às autoridades portuguesas que “a embarcação assistida estava em boas condições, bem como a respetiva tripulação, que se cifrava na ordem das três dezenas”.

Um quase resgate em direto no Twitter

Antes, o Expresso já confirmara junto da marinha portuguesa que recebera o alerta por parte da Alarm Phone, uma entidade que comunica com migrantes e refugiados em perigo no mar, por causa de uma embarcação com problemas no Mediterrâneo Central.

O alerta chegou esta quinta-feira ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo português, porém “quando ocorrem situações fora da área de responsabilidade” desse centro “alerta-se o MRCC da área em causa, por forma a que possa atuar”, diz fonte oficial da marinha. Neste caso, como já vimos, tratou-se do MRCC de Malta.

De acordo com a Alarm Phone, em comunicações publicadas no Twitter, esta entidade tentou contactar as Forças Armadas de Malta durante a noite, sem sucesso. Segundo a plataforma, estavam na embarcação cerca de 80 pessoas em perigo e haviam ficado sem gasolina no bote.

Antes das 10h00 desta quinta-feira, a Alarm Phone dava conta de que o navio Sider Rodi, da empresa Nova Marine Carriers SA, estava a sete minutos do barco em problemas.

A evolução dos tweets indica que o barco com a bandeira madeirense se aproximou do bote, uma informação que foi dada por tripulantes à Alarm Phone, com quem estão em constante contacto. Depois, mais um tweet, mencionando que o Sider Rodi se afastara das pessoas em perigo. “Negar ajuda é crime”, escreveu a Alarm Phone às 13h37. A responsabilidade do abandono do navio português foi das autoridades maltesas, segundo o MNE.

Finalmente, às 18h53, as boas notícias: os familiares de alguns dos tripulantes da embarcação em perigo confirmaram à Alarm Phone que estes chegaram a Lampedusa, em Itália.

Um desfecho diferente há um ano

Em maio de 2020, um navio de carga com bandeira portuguesa salvou cerca de 100 migrantes no Mediterrâneo, entregando-os depois à Guarda Costeira da Líbia, de onde tinham saído horas antes na tentativa de chegarem à Europa.

O resgate de vidas é obrigatório a qualquer embarcação do mundo, como já vimos, mas a Líbia é um local considerado inseguro segundo a Lei Internacional de Resgate de Refugiados por Mar, por isso aquelas pessoas não deviam ter sido entregues à Guarda Costeira Líbia, como de facto foram, confirmaram então ao Expresso os ministérios do Mar e dos Negócios Estrangeiros. Veja AQUI a história.