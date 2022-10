“Quando vejo George Floyd, vejo o meu pai”: o que se passou no segundo dia do julgamento

Depois de o primeiro dia do julgamento ter sido suspenso devido a um problema técnico, a morte de George Floyd voltou a ser esmiuçada numa sala de tribunal. Uma testemunha da morte de George Floyd às mãos da polícia, em Minneapolis, em maio passado, disse esta terça-feira em tribunal que ,quando os paramédicos levaram o afro-americano, ele sentiu ter assistido a “um assassínio”.

No segundo dia do julgamento do polícia acusado da morte de Floyd, Donald Williams - um ex-lutador que foi treinado em artes marciais, incluindo em estrangulamentos - disse que percebeu que, quando viu o agente Derek Chauvin permanecer vários minutos com o joelho sobre o pescoço do afro-americano, estava a testemunhar um “assassínio”. Terá sido isso, aliás, que terá dito quando ligou para o serviço de urgência 911 depois de Floyd ser levado pela ambulância: “Acredito que testemunhei um homicídio”, conta o “New York Times”. Foi a segunda testemunha que assumiu ter telefonado para a polícia por causa da polícia.

“Ele apagou-se lentamente… como um peixe num saco”, disse Williams, cujo telefonema para o serviço de emergência, no dia da morte de Floyd, foi ouvido em tribunal, a pedido do procurador Mathew Frank. Nesse telefonema, Donald Williams disse aos técnicos de emergência que Chauvin estava a manter o joelho sobre Floyd, atentando contra a vida do afro-americano, apesar dos avisos dos transeuntes que assistiam ao episódio. Nesse telefonema, ouve-se ainda Williams gritar para os polícias, dizendo que eles eram “assassinos”.

No testemunho perante o júri, Williams disse também que Chauvin usou uma espécie de movimento de dança para aumentar a pressão sobre o pescoço de Floyd, cortando-lhe a circulação de sangue, à medida que a voz do afro-americano ia ficando mais fraca.

Durante a sessão desta terça-feira, Eric Nelson, o advogado do agente policial acusado do homicídio de George Floyd, procurou demonstrar que Chauvin e os seus colegas se encontravam numa situação cada vez mais tensa e perturbadora, rodeados por uma multidão que lhes gritava, por causa da forma como estavam a proceder.

Nelson disse que, no local da detenção de Floyd, Donald Williams ia mostrando cada vez mais ira contra os agentes, provocando Chauvin com insultos que o advogado repetiu em tribunal. No seu depoimento, Williams reconheceu que estava zangado e irritado, mas que depois se controlou e se limitou a implorar pela vida de Floyd.

Donald Williams foi uma das primeiras testemunhas no julgamento da morte de Floyd, em que Chauvin é acusado de homicídio e homicídio agravado.

O juiz Peter A. Cahill deu autorização para quatro jovens testemunharem com a câmera desligada, ainda que o som das suas intervenções tenha sido transmitido, contou ainda o “New York Times”. Duas dessas testemunhas, aliás, são crianças e as outras duas eram menores que entretanto já cumpriram 18 anos. Neste grupo estava uma jovem, de 18 anos, que filmou a manobra fatal de Chauvin contra Floyd.

Por já ter falado publicamente sobre o assunto, o advogado que representa a coligação dos media posicionou-se contra a autorização da jovem testemunhar sem imagem. Darnella Frazier, a tal jovem que fez o vídeo e que testemunhou apenas através do vídeo, tentou segurar as lágrimas enquanto falava num homem, George Floyd, que estava “aterrorizado, assustado e a implorar pela vida”. E a jovem disse mais: “Quando olho para George Floyd, vejo o meu pai. Vejo os meus irmãos. Vejo os meus primos, os meus tios porque eles são todos negros. Eu tenho um pai negro. Eu tenho um irmão negro. Eu tenho amigos negros. E eu olho para aquilo e vejo como poderia ter sido um deles”.

Tanto a família de Floyd como a de Chauvin têm uma cadeira disponível na sala. Se no caso do primeiro está o sobrinho, com quem viveu em Houston, a assento do polícia está livre.

O diário norte-americano dá conta ainda de outro facto salientado esta terça-feira: o tempo durante o qual o joelho de Derek Chauvin agrediu Floyd. Era ponto assente que se tratara de oito minutos e 46 segundos, uma cifra que até deu origem a máscaras e t-shirts. Mas, de acordo com a declaração inicial de um procurador, o tempo real foi maior ainda: nove minutos e 29 segundos.

O julgamento ocorre sem audiência e está a ser transmitido em direto por diversas estações televisivas, devido à pandemia de covid-19, debaixo de um forte dispositivo de segurança, pelo impacto que tiveram as imagens gravadas da morte de Floyd, que se tornaram virais nas redes sociais e foram disseminadas por ‘media’ de todo o mundo, provocando uma onda de manifestações contra o racismo e contra a violência policial.

O veredicto é esperado para o final de abril ou início de maio. Os outros três polícias envolvidos no caso - Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao – só serão julgados por “cumplicidade no homicídio” em agosto.