Brasil. Justiça e militares sacodem jogo político

Com o golpe militar de 1964 prestes a completar 57 anos, o Brasil vive uma crise sanitária, económica, política e, agora, militar. Na semana em que Bolsonaro substituiu seis ministros, o que chamou atenção foi a exoneração do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, que levou os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea a pedirem a demissão, por se recusarem a embarcar numa aventura golpista. O momento é de extrema imprevisibilidade. A explicação dominante é que, como Bolsonaro não tem conseguido atrair as Forças Armadas para o seu projeto político inconstitucional, tenta com esta cartada afastar quadros descontentes que têm resistido à entrada dos militares na política para subjugar o poder civil.

Entre as versões que circulam, uma indica que o ministro da Defesa ter-se-á negado a pressionar o Congresso para instaurar o estado de sítio. Desde o ano passado Bolsonaro está em conflito com o comandante do Exército, Edson Pujol, que numa cerimónia pública, em Porto Alegre, não apertou a mão que o Presidente estendeu para cumprimentá-lo. Respondeu com um leve toque de cotovelo, deixando claro que seguia as normas sanitárias ditadas pela Organização Mundial da Saúde.