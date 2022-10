QUANDO FOI CONSTRUÍDO

Entre 1859 e 1869. A obra foi dirigida pelo diplomata francês Ferdinand de Lesseps, que décadas antes fora vice-cônsul em Alexandria e se deixara inspirar por um velho projeto do tempo de Napoleão Bonaparte. O objetivo do canal foi encurtar a distância do trajeto entre os oceanos Atlântico e Índico, facilitando o comércio internacional, sobretudo entre a Europa e a Ásia e o Médio Oriente.