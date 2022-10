Brasil. Ministro dos Assuntos Exteriores do Brasil apresenta a demissão depois de pressão do Congresso

O ministro das Relações Exteriores do Brasil apresentou a demissão a Jair Bolsonaro esta segunda-feira. O anúncio ainda não é oficial, mas já foi confirmado pela “Folha de São Paulo” e pela CNN Brasil. Ernesto Araújo é acusado de ter isolado o Brasil no contexto internacional, falhando nas relações diplomáticas, o que acabou por prejudicar o desempenho daquele país no negócio e transação das vacinas contra a covid-19, numa altura em que o país vai vivendo os piores dias desde o início da crise sanitária.

O ministro demissionário sai, como escreve a “Folha”, depois de ter “amealhado a aversão de diferentes sectores da sociedade e do Governo”, assim como das “cúpulas do Congresso Nacional aos generais que aconselham Bolsonaro, de grandes empresários a lideranças do agronegócio, todos se uniram nos últimos dias para tirá-lo da Esplanada”. Os últimos dias indicavam que este era o cenário mais esperado.

De acordo com o “G1”, do Grupo Globo, que menciona a intenção de alguns senadores de avançarem com um pedido de impeachment do ministro, o pedido de demissão ocorre depois da pressão de alguns parlamentares, um lote onde estão ainda Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado.

Araújo deverá ficar no cargo até que o Presidente encontre um substituto, algo que aconteceu aquando da saída do general Eduardo Pazuello na pasta da Saúde, um ministério que conta com o quarto responsável em 26 meses de mandato de Bolsonaro.

O artigo da “Folha” aponta já para três eventuais substitutos: Luís Fernando Serra, o embaixador do Brasil em França; Maria Farani Azevêdo, a cônsul-geral do Brasil em Nova York; e o almirante Flavio Rocha, o atual secretário de Assuntos Estratégicos.

Apesar de tudo, Jair Bolsonaro ainda não aceitou a demissão do ainda ministro dos Assuntos Exteriores, embora tudo aponte que aceite. Os dois governantes vão encontrar-se esta segunda-feira.