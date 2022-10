Arábia Saudita acusada de tentar limpar imagem com patrocínios desportivos de 1,5 mil milhões de dólares

A Grant Liberty, organização de defesa dos direitos humanos, estima que o montante de patrocínios a eventos desportivos suportado pela Arábia Saudita nos últimos anos ultrapasse já os 1,5 mil milhões de dólares, segundo um relatório que aquela entidade divulgará na próxima semana e cujas principais conclusões são antecipadas este domingo pelo jornal britânico The Guardian.

O relatório centra-se na prática batizada como “sportswashing”, isto é, o patrocínio de competições desportivas para promover a sua imagem no exterior e tentar limpar os danos reputacionais associados a práticas que põem em causa o respeito pelos direitos humanos.

Segundo o relatório citado pelo The Guardian, a estratégia de patrocínios ao desporto inclui o apoio de 650 milhões de dólares à Fórmula 1 durante 10 anos, um contrato de 145 milhões de dólares com a Federação Espanhola de Futebol, 15 milhões de dólares para um torneio de golfe, 33 milhões para um torneio de snooker, e 100 milhões de dólares para uma prova de boxe.

Os esforços sauditas contemplaram ainda, em 2014, um patrocínio de 500 milhões de dólares para apoiar durante 10 anos o campeonato mundial de luta livre (wrestling).

O The Guardian lembra ainda que a Arábia Saudita também tem tentado usar figuras conhecidas do mundo do desporto em contratos publicitários para se promover, tendo oferecido a Cristiano Ronaldo um contrato de 6 milhões de dólares, que o futebolista português recusou.

Confrontado pelo jornal britânico com as acusações de "sportswashing" por parte da Grant Liberty, o porta-voz da Embaixada da Arábia Saudita em Washington realçou que o programa Vision 2030 de facto definiu a promoção da indústria desportiva como um dos seus objetivos. "Isso não só criará emprego para milhares de sauditas, mas também melhorará a qualidade de vida de todos no reino".

"O reino orgulha-se de acolher e apoiar vários eventos desportivos que não só introduzem os sauditas a novos desportos e atletas mundialmente conhecidos como também promovem os feitos do reino e a natureza hospitaleira do seu povo no mundo", acrescentou.